Збирають сили: Росія готує наступ ще одному напрямку фронту - 3 ОШБр

Росіяни готуються відновити наступ на Харківщині щоб повернути позиції, які були втрачені в ході останнього контрнаступу ЗСУ, зазначає військовий.

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Росія готує наступ ще одному напрямку фронту - 3 ОШБр / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Російські окупанти накопичують сили для активізації наступальних операцій в Харківській області. Про це в ефірі телемарафону повідомив командир підрозділу TERRA 3 ОШБр Микола Волохов із позивним "Абдулла".

"Останнім часом мені здавалося, що ми вирішили проблему з бронетехнікою. Була певна динаміка із самого початку заходу 3 ОШБр в зону відповідальності на Харківщині. Техніки ставало менше - спершу її було надзвичайно багато, ми її палили. А на даний момент ми спостерігаємо збільшення бронетехніки, збільшення активності РФ у використанні танків, БМП", - розповів Волохов.

За його словами, нарощування кількості російської техніки може свідчити про намір ворога активізувати наступальні дії на даному напрямку фронту.

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Військовий також зауважив, що таким чином ворог намагається провести розвідку боєм, щоб перевірити наші оборонні позиції з урахуванням сезону та погодних умов. Незабаром розпочнеться період, відомий як "розпутиця", коли використання техніки стане значно складнішим.

"І здається, ніби вони хочуть зробити ривок, покращити свої позиції. Хочуть вибити нас з тієї ділянки, яку не так давно ми відбили у них", – додав Волохов.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію на Харківському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська на Харківському напрямку проводять поодинокі переміщення особового складу для поповнення втрат на передовій. В ОТУ "Харків" повідомили, що в районі Глибокого ворог також здійснює інженерну розвідку для пошуку нових логістичних шляхів.

Хоча противник готується до відновлення штурмових дій, штурмові групи часто відмовляються виконувати накази командування. Пресцентр ОТУ "Харків" зазначив, що попри тиск на всіх активних ділянках фронту, росіяни не досягають успіху.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що Росія перекинула додаткові підрозділи в Харківську область і посилила штурмові дії, намагаючись повернути втрачені позиції.

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