Мета змінилась: РФ хоче захопити родовище важливого металу на Донеччині

Ворог напряму просувається до одного з населених пунктів, щоб заволодіти багатими ресурсами.

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Ворог намагається захопити важливі українські ресурси на Донеччині / Колаж: Главред, фото: 117 ОМБР, Tendar

З початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії багато хто вважає, що основна ціль окупантів - це взяття контролю над іноземними територіями. Однак Москва зацікавлена і в заволодінні багатими українськими ресурсами.

Це підтверджує і просування ворога у Донецькій області, пише німецький військовий експерт під ніком Tendar в соцмережі X. За його словами, зараз окупаційна армія РФ активно рухається до одного з родовищ літію.

"Перевіряючи мої карти, ви побачите, що росіяни прямують до Шевченківського родовища літію майже прямо. Це точно не випадковість", - наголосив він.

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У населеному пункті Шевченко, що на Донеччині, знаходиться велике родовище літієвої руди, яке має вирішальне значення для виробництва, зокрема, акумуляторів.

"Супутні мінерали, знайдені в цих літієвих родовищах - це тантал, рубідій, ніобій та інші рідкісні елементи, які є надзвичайно важливими для розвитку високих технологій. Ось чому росіяни так віддано прагнуть захопити ці території у свої лапи. І це не тільки літій. Великі поклади титану є в Сумській і Харківській областях, ці райони яких також перебувають у прицілі Кремля", - зазначив експерт.

Особливо цікавими для росіян стали українські ресурси після того, як в РФ почали вичерпуватися можливості із власного виробництва. Родовища потрібні ворогу, щоб не занепасти.

Хто такий Tendar? Tendar - німецький експерт з військової справи та історії, який активно аналізує військові дії в Україні та наміри російських окупаційних сил. У соцмережі X за експертом слідкує більше 385 тисяч користувачів.

Наступ ворога у Донецькій області - останні новини

Нагадаємо, що за даними аналітиків ISW російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька. При цьому Силам оборони вдалося відновити позиції на Покровському напрямку біля Селидового.

Збройним силам України вдалося зупинити просування росіян у районі Селидового в Донецькій області. Окупанти регулярно атакують місто та неодноразово виходили на його околиці, однак щоразу відступали під тиском українських сил.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська не відмовляються від своїх загарбницьких планів, ворог продовжує активний наступ на Краматорському напрямку і намагається всіма силами захопити Часів Яр.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

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