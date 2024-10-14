'Піди і помри через годину': комбат ЗСУ емоційно висловився щодо мобілізації

Кирило Верес прокоментував заяви щодо важливості збереження життів особового складу.

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Кирило Верес / Колаж: Главред, фото: Facebook/GeneralStaff.ua, скріншот

Мобілізовані готові йти вбивати, але не вмирати, заявив командир батальйону К-2 54-ї ОМБр Кирило Верес, критично оцінюючи нинішню ситуацію з мобілізацією в Україні.

Як наголосив він в інтерв'ю "24 каналу", мобілізовані йдуть у бій, і вони будують плани за два дні, а це означає, що вони не готові вмирати.

"Скажу прямо всім - у нас під контрактом внизу написано, (нецензурно, - ред.), невидимим шрифтом: "Піди, (нецензурно, - ред.), і помри, (нецензурно, - ред.), за три тижні". Люди згодні йти вбивати. Люди не згодні йти вмирати", - сказав військовий.

За його словами, якщо людина йде в армію, то вона має бути готовою буквально "померти через годину", до чого багато хто виявляється не готовим.

"От що мені їм сказати - хлопці, ідіть помріть? Ну не можу я такого сказати. У мене немає такого людського права. Кожна людина має право на життя, правильно? Це моє бачення", - пояснив комбат.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Він також прокоментував заяви щодо важливості збереження життів особового складу української армії, які часто робить військово-політичне командування:

"У нас зараз збереження особистого життя - це модно, це тренд. Тільки між, (нецензурно, - ред.), робити і говорити (нецензурно, - ред.) - це трохи різні речі", - додав Верес.

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Раніше повідомлялося про те, що мобілізацію деяких категорій можуть призупинити. Відповідний законопроєкт все ще на розгляді парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Як повідомлялося раніше, свої облікові дані оновили вже 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників і резервістів, що значно перевищує потреби війська на зараз.

/ фото: Главред

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