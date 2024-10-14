ЗСУ можуть залишити місто на Донбасі: чи є загроза подальшого прориву оборони

Поблизу Торецька на Донеччині збудовано фортифікаційні споруди, які стримуватимуть війська агресора Росії в разі виходу української армії з міста. Про це заявила представниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що ситуація в Торецьку залишається важкою. Бойові дії ведуться за кожну вулицю та під'їзд.
"Ми нещодавно говорили з головою ЦВА Торецька, він поділився інформацією про те, як була проведена підготовка фортифікацій поблизу Торецька. Це відбувалося у взаємодії з військовими. Вони добре їх підготували", - сказала Бобовнікова.відео дня
Де війська РФ у Торецьку
Як стверджує речниця ОТУ "Луганськ", російські окупанти зайняли східні та південно-східні райони міста. За інші частини Торецька тривають активні бої.
Яка тактика у ворога
Росіяни штурмують Торецьк малими піхотними групами, чисельність яких становить по 5-7 осіб. Їх прикривають артилерія, міномети та FPV-дрони. До використання важкої військової техніки ворог поки що не вдається.
Також Анастасія Бобовнікова підкреслила, що на інтенсивність бойових дій впливає погода. У світловий день противник проводить більше штурмів і застосовує FPV-дрони. У дощову, вітряну і туманну погоду їм складно вести штурми і застосовувати дрони.
Бої за Торецьк - що про це відомо:
Російські окупанти зайшли в Торецьк, сказала 8 жовтня Анастасія Бобовнікова.
Бойові дії велися в інтенсивному темпі, тому складно було сказати, яка зі сторін і що контролює в місті.
Під контролем ЗСУ - 40-50% Торецька, інша частина міста захоплена росіянами, сказав 11 жовтня голова Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.
Сили оборони утримують позиції і відбивають ворожі атаки.
Пізніше в ОТГ "Луганськ" уточнили, що на той момент війська РФ контролювали лише східну частину Торецька. ЗСУ стримували наступ противника, незважаючи на його чисельну перевагу.
Торецьк
Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу.
Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.
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