ЗСУ можуть залишити місто на Донбасі: чи є загроза подальшого прориву оборони

Ситуація в Торецьку - важка, бої з окупантами тривають за кожну вулицю і під'їзд, розповіли в угрупованні "Луганськ".

https://glavred.net/ukraine/vsu-mogut-pokinut-gorod-na-donbasse-esli-li-ugroza-dalneyshego-proryva-oborony-10605185.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають ворожі атаки в битві за Торецьк / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 56-а ОМПр (ілюстративне фото)

Поблизу Торецька на Донеччині збудовано фортифікаційні споруди, які стримуватимуть війська агресора Росії в разі виходу української армії з міста. Про це заявила представниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що ситуація в Торецьку залишається важкою. Бойові дії ведуться за кожну вулицю та під'їзд.

"Ми нещодавно говорили з головою ЦВА Торецька, він поділився інформацією про те, як була проведена підготовка фортифікацій поблизу Торецька. Це відбувалося у взаємодії з військовими. Вони добре їх підготували", - сказала Бобовнікова. відео дня

Де війська РФ у Торецьку

Як стверджує речниця ОТУ "Луганськ", російські окупанти зайняли східні та південно-східні райони міста. За інші частини Торецька тривають активні бої.

Яка тактика у ворога

Росіяни штурмують Торецьк малими піхотними групами, чисельність яких становить по 5-7 осіб. Їх прикривають артилерія, міномети та FPV-дрони. До використання важкої військової техніки ворог поки що не вдається.

Також Анастасія Бобовнікова підкреслила, що на інтенсивність бойових дій впливає погода. У світловий день противник проводить більше штурмів і застосовує FPV-дрони. У дощову, вітряну і туманну погоду їм складно вести штурми і застосовувати дрони.

Бої за Торецьк - що про це відомо:

Російські окупанти зайшли в Торецьк, сказала 8 жовтня Анастасія Бобовнікова.

Бойові дії велися в інтенсивному темпі, тому складно було сказати, яка зі сторін і що контролює в місті.

Під контролем ЗСУ - 40-50% Торецька, інша частина міста захоплена росіянами, сказав 11 жовтня голова Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.

Сили оборони утримують позиції і відбивають ворожі атаки.

Пізніше в ОТГ "Луганськ" уточнили, що на той момент війська РФ контролювали лише східну частину Торецька. ЗСУ стримували наступ противника, незважаючи на його чисельну перевагу.

Коротко про Торецьк / Інфографіка: Главред

Торецьк Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу. Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред