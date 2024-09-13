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Армія РФ просунулася в п'яти населених пунктах на Сході України - DeepState

Анна Ярославська
13 вересня 2024, 07:52
76
Російські війська змогли просунутися в Макіївці, Красногорівці, Гродівці, а також біля Піщаного і Пречистівки.
армія РФ, окупанти на танках
Армія РФ має успіхи на Сході України / Колаж: Главред, фото: flickr

Російська окупаційна армія просунулися біля п'яти населених пунктів на Сході України. Про це йдеться у звіті аналітиків моніторингового каналу DeepState.

Згідно зі звітом аналітиків, ЗС РФ мали успіх у Макіївці в Донецькій області. Також окупанти змогли просунутися в Красногорівці, Гродівці, а також біля Піщаного та Пречистівки.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

відео дня

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У ніч на 13 вересня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Краматорському напрямку окупанти намагалися вклинитися в оборону українських військових у районі Часового Яру та населеного пункту Ступочки. Ситуація під контролем українських військових.

На Торецькому напрямку агресори п'ять разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька, Нелипівки та в районі Нью-Йорка. Ще два бойові зіткнення тривають, зазначили в Генштабі.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість бойових зіткнень зросла до 32.

"Загарбники продовжують тиск на наші позиції поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селидового та Михайлівки. Нашими захисниками наразі відбито 28 атак. Основні зусилля сьогодні ворог докладав у районі Гродівки та Новогродівки, де відбулося близько 50 відсотків усіх зіткнень", - повідомили в Генштабі.

На Курахівському напрямку на цей час доби налічується 48 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв.

Крім того, ворог атакував у бік Українського, Олександрополя та Бажаного Першого.

Ситуація на фронті - останні новини

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в Покровську Донецької області внаслідок російських обстрілів припинено водопостачання, відновлення наразі неможливе. За його словами, ситуація в Покровську складна і "найближчим часом кращою не стане", тому він закликав місцевих жителів евакуюватися.

Російська армія окупувала Лисівку в Донецькій області. Як повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState, ворог також просунувся біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, в Українську та околицях.

Силам оборони України довелося відступити з Водяного, розташованого за 4 км від Вугледара. Про це 9 вересня заявили аналітики моніторингового каналу DeepState. Українське командування не повідомляло про втрату цього населеного пункту.

Армія країни-агресора Росії за останні тижні досягла тактичного просування під Вугледаром Донецької області. Як повідомляють у звіті британської розвідки, найімовірніше, цей напрямок і надалі залишатиметься гарячим.

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