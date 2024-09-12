Покровськ залишився без води: окупанти зруйнували фільтрувальну станцію та міст

Ситуація у Покровську складна і "найближчим часом кращою не стане", каже Філашкін.

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У Покровську Донецької області припинено водопостачання / колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, t.me/Donbas_Operatyvnyi, ua.depositphotos.com

У Покровську Донецької області внаслідок російських обстрілів припинено водопостачання, відновлення наразі неможливе. Про це заявив голова ОВА Вадим Філашкін.

Він наголосив, що зупинено роботу модульної фільтрувальної станції, завдяки якій Покровськ отримував воду. Фахівці працюють над усуненням проблеми, але відновити роботу станції наразі неможливо.

"Зокрема, вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурено 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ — 250 свердловин біля багатоповерхівок. У громаді організовано підвезення питної води і встановлено 8 установок зворотнього осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно", - додає Філашкін. відео дня

За його словами, ситуація у Покровську складна і "найближчим часом кращою не стане", тому він закликав місцевих мешканців евакуюватися.

В той же час, в Покровській МВА додали, що окупанти минулої доби поцілили в інфраструктурні об'єкти міста, зруйнувавши одну із секцій шляхопроводу. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, постраждалих немає.

Тип озброєння, яким росіяни поцілили по дорожньо-транспортному об'єкту, встановлюється.

Місцеві ЗМІ пишуть про зруйнований Дмитрівський міст.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Бої на Покровському напрямку - що відомо

Нагадаємо, окупанти не припиняють спроб прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Сьогодні в кількості 14 одиниць важкої бронетехніки в районі населеного пункту Красногорівка вони пішли в атаку, повідомив Сергій Цехоцький.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що ситуація на Покровському напрямку за останні кілька днів "була кращою". Проте важливо дочекатися остаточної стабілізації ситуації, щоб робити висновки.

В той же час, колишній керівник СЗР, генерал армії Микола Маломуж заявив, що Сили оборони України зупинили просування військ агресора Росії на Покровському напрямку і ліквідували величезні сили окупантів. Частина росіян перемістилася на південь до Вугледара, щоб спробувати там створити певні передумови для флангових атак і оточення деяких підрозділів ЗСУ.

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