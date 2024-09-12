Наступ РФ: Кузан сказав, коли окупанти видихнуться

Сил для проведення масштабних кампаній з можливістю просування вглиб території у російської окупаційної армії буде значно менше.

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Наступального потенціалу російської армії вистачить до кінця вересня / Колаж: Главред, фото: flickr

Російська окупаційна армія зможе продовжувати наступ приблизно до середини-кінця вересня. І якщо у ЗСУ в достатній кількості будуть і зброя, і резерви - як людські, так і в боєприпасах і техніці - то цей російський наступ можна буде нівелювати. Такий прогноз озвучив військовий експерт, директор Українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

За його словами, той факт, що наступального потенціалу російської армії вистачить до кінця місяця, не означає, що росіяни зовсім припинять наступальні дії, але сил для проведення масштабних кампаній із можливістю просування вглиб території у них буде значно менше.

"Як приклад можна навести ситуацію на захід від Бахмута, у Часовому Яру, де ще з весни багато експертів прогнозували втрату міста, оскільки в цьому невеликому місці росіяни сконцентрували багато сил і ресурсів", - сказав Кузан в інтерв'ю Главреду.

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Крім того, під час весняно-літньої наступальної кампанії росіяни планували вийти на річку Оскіл з півночі на південь, тобто з Харківської в Донецьку область. Армія РФ у кількох місцях намагалася перерізати підступи до нашого угруповання, яке перебуває на річці Оскіл, але їм цього не вдалося досі.

"Отже, росіяни з півночі не загрожують Лиману та містам Святогірськ, Слов'янськ, Краматорськ, де РФ планувала нависати з півночі. Район Білогорівки фактично є нашим вклиненням у смугу оборони. І це - свідчення того, що навіть Луганська область не взята росіянами до кінця. Вони дуже хотіли б продемонструвати своєму народонаселенню те, що контролюють повністю хоча б одну область, але поки що не в змозі", - пояснив військовий експерт.

Хто такий Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Ситуація на фронті - останні новини

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Російська армія окупувала Лісовку в Донецькій області. Про це йдеться у звіті аналітиків моніторингового каналу DeepState, опублікованому вночі 12 вересня. Також армія РФ імовірно захопила Маринівку в Донецькій області.

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