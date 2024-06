Армія РФ продовжує наступ на Часів Яр: окупанти просунулись вперед

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни йдеться, що російські війська продовжують атакувати Часів Яр у Донецькій області. Окупанти мають незначні успіхи.

Російські сили нещодавно просунулися в межах східного Часового Яру на тлі продовження наземних атак у цьому районі 22 червня, передає ISW.

Російські мілблогери також стверджували, що українські війська почали відступати з мікрорайону Канал і що російські сили перетнули невизначену ділянку каналу Сіверський Донець-Донбас. Однак ISW не знайшло підтвердження цих заяв.

Російські війська також продовжували наземні атаки на північ від Часового Яру поблизу Григорівки, на схід від міста біля Іванівського і на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Повідомляється, що підрозділи російської добровольчої бригади "Север-В" та 88-ї добровольчої бригади "Еспаньйола" (обидві — Російського добровольчого корпусу) продовжують діяти поблизу Часового Яру.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.