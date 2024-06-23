Армія РФ продовжує наступ на Часів Яр: окупанти просунулись вперед

Російські війська також продовжували наземні атаки на північ від Часового Яру поблизу Григорівки.

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Ситуація на фронті напружена / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя ВладимВолодимира Мономаха, ОК "Захід"

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни йдеться, що російські війська продовжують атакувати Часів Яр у Донецькій області. Окупанти мають незначні успіхи.

Російські сили нещодавно просунулися в межах східного Часового Яру на тлі продовження наземних атак у цьому районі 22 червня, передає ISW.

Російські мілблогери також стверджували, що українські війська почали відступати з мікрорайону Канал і що російські сили перетнули невизначену ділянку каналу Сіверський Донець-Донбас. Однак ISW не знайшло підтвердження цих заяв.

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Російські війська також продовжували наземні атаки на північ від Часового Яру поблизу Григорівки, на схід від міста біля Іванівського і на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Повідомляється, що підрозділи російської добровольчої бригади "Север-В" та 88-ї добровольчої бригади "Еспаньйола" (обидві — Російського добровольчого корпусу) продовжують діяти поблизу Часового Яру.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що армія Росії суне на 5 напрямках біля Часового Яру. На Покровському напрямку наразі триває десять боєзіткнень біля Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоолександрівки - тут противник також застосовує авіацію.

На Харківщині ЗСУ знищили потужне угруповання росіян. В напрямку Борової українським військовим вдалося заглушити наступ ворожих сил, а також завдати противнику великих втрат. Але загроза зі сторони РФ не зникла.

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