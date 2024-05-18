Росіяни другу добу безперервно штурмують Часів Яр колонами танків і БМП

У ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на всій лінії фронту відбулося 116 бойових зіткнень.

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Ситуація на фронті погіршується / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ОК "Захід"

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Російські війська другу добу поспіль штурмують Часів Яр у Донецькій області за допомогою техніки. У ході боїв ЗСУ вдається знищувати техніку ворога.

У зведенні Генштабу ЗСУ зазначають, що другу добу поспіль в напрямку населеного пункту Новий противник широко застосовує бронетехніку.

"Так, минулої доби російські підрозділи двома танками та 21 бойовою машиною піхоти намагалися вклинитися в наш бойовий порядок, але зазнали втрат та відступили", - йдеться у зведенні Генштабу. відео дня

Вже сьогодні росіяни задіяли танк, дві БМП та два бронеавтомобілі "Тигр". В ході бою українські захисники знищили танк та дві БМП, противник знову відступив.

Протягом минулої доби на всій лінії фронту відбулося 116 бойових зіткнень. З початку цієї доби відбулося вже 22 бойових зіткнення, деякі з них ще тривали станом на 13:00.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ "приземлили" два російські літаки та один вертоліт. Згідно зі зведенням Генштабу, за минулу добу українські військові знешкодили 1410 окупантів і знищили понад 180 одиниць ворожої техніки, зокрема 18 танків та 14 бойових броньованих машин.

У ЗСУ назвали головну мету окупантів у Часовому Яру. Окупанти агресора Росії налаштовані й надалі штурмувати місто, у них перевага в певних компонентах, сказав військовослужбовець Роман Гасько. Інтенсивність боїв уже тривалий час залишається досить високою, темпи не знижуються.

Військові розповіли про ще один гарячий напрямок на фронті. На Покровському напрямку в районі Очеретиного ЗСУ вдалося зупинити просування росіян. Проте у найближчому місяці можливе підтягування ворогом підрозділів і спроба прорвати Часів Яр.

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