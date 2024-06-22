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Зламали наступ ворога: на Харківщині ЗСУ знищили потужне угруповання росіян

Анна Косик
22 червня 2024, 11:10
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В напрямку Борової українським військовим вдалося заглушити наступ ворожих сил, а також завдати противнику великих втрат. Але загроза зі сторони РФ не зникла.
ВСУ на танках
На Харківщині ворог зазнає поразки і наразі не може відновити наступ / Колаж: Главред, фото: flickr

На Харківщині в напрямку селища Борова ЗСУ зламали плани щодо наступу російських окупантів. Як і поблизу інших населених пунктів цього відтинку фронту, росіяни не покидають спроб підтягувати додаткові сили для реалізації планів, однак ЗСУ ліквідовують чимало живої сили та техніки противника.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, попри потужну відсіч ЗСУ, армія РФ кидає додаткові резерви на цей напрямок, тому потенційна загроза все ще не зникла.

Однак наразі мова не йде про формування потужного ворожого угруповання, яке б змогло відновити наступ. Водночас, ЗСУ стежать за розвитком ситуації та готуються до різних сценаріїв.

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Окремо Юсов розповів про ситуацію на північному кордоні. За його словами, наразі там обстановка все ще напружена і небезпечна. Ворог продовжує робити усе, аби розтягувати українські резерви та відволікати наше угруповання від ситуації на сході.

Хто такий Андрій Юсов?

Андрій Юсов - український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, радник начальника управління Служби безпеки України в Одеській області Сергія Батракова (2015), з 2022 р. — представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Наступ російських окупантів на Харківщині - що відомо

Раніше стало відомо, що Сили оборони України змусили російське командування прийняти рішення про перехід від наступу до глухої оборони в ході боїв на Харківщині.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в районі Вовчанська продовжують безуспішні спроби наступу на позиції ЗСУ. Не зважаючи на це, українським оборонцям вдається проводити контратаки та повертати втрачені позиції.
Російські окупанти, як і раніше, планують захопити додаткові території на півночі Харківської області або закріпитися на тих землях, які вони вже захопили. Ворог має намір перекинути туди морську піхоту і бойовиків Кадирова.
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війна в Україні ЗСУ Андрій Юсов
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