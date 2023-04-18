Армія РФ не виконала мрію Путіна, він розчарований і покладає останню надію на вагнерівців – ISW

Російський диктатор через безвихідь знову почав підтримувати ПВК "Вагнера" після того, як російські окупанти за понад 8 місяців не змогли взяти Бахмут.

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Путін розчарований і покладає останню надію на вагнерівців/ сайт Кремля, скрін

Російська окупаційна армія не впоралася із завданням захопити Донецьку та Луганську області у їхніх адміністративних межах, яке перед ними поставив диктатор країни-агресорки РФ Володимир Путін. Зокрема, російські загарбники за вісім з половиною місяців боїв за Бахмут на Донеччині досі так і не змогли захопити місто. Тому глава Кремля знову "переключився" на Пригожина і підтримує його ПВК.

Путін покладає останню надію на приватну військову компанію "Вагнера", власником якої є Євген Пригожин. Таку гіпотезу висунули аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW) у своєму звіті, з урахуванням останніх подій.

Зазначається, що Пригожин, схоже, повертає собі прихильність глави Кремля. Аналітики кажуть, що така зміна орієнтирів Путіна може бути наслідком того, що він розчарувався через стійкість Бахмута і нездатність російського окупаційного війська втілити у життя його мрію.

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В Інституті з вивчення війни припускають, що вагнерівці знову почали отримувати підкріплення, боєприпаси, а також політичне визнання. А це є "різким відхиленням" від ставлення Кремля до ПВК "Вагнера", яке було помітне з січня 2023 року.

Також в ISW нагадали, що 17 квітня стало відомо про підготовку приватною військовою компанією "Вагнера" до трьох мотострілецьких бригад мобілізованих військовослужбовців. Їх планують використати для посилення флангів у Бахмуті. Крім цього, Пригожин підтвердив, що поряд з вагнерівцями діють російські повітряно-десантні війська, і що ПВК "Вагнера" отримує більше артилерійських снарядів, що свідчить про відновлення постачання російським міноборони.

В ISW зазначають, що налагодження відносин з ПВК "Вагнера" може бути ініціативою Путіна. Так, аналітики нагадали, що після витоку секретних документів Пентагону американські ЗМІ писали, нібито Путін самостійно намагався урегулювати ворожнечу між вагнерівцями та міноборони Росії. Для цього він влаштував зустріч між Шойгу та Пригожиним 22 лютого.

Проте це ще не означає, що російський диктатор горою стоятиме за Пригожина, зазначають аналітики Інституту з вивчення війни. Зміна його ставлення до вагнерівців може бути тимчасовою і спричиненою тим, що він розчарувався у регулярних військах Росії, які не вклалися у заплановані диктатором РФ терміни і не вийшли на адміністративні межі Донецької і Луганської областей до 1 березня.

Ще однією причиною виникнення прихильності Путіна до Пригожина в ISW вважають гострий дефіцит інструкторів у країні-агресорці Росії. Аналітики припускають, що глава Кремля може розраховувати на інструкторів з ПВК "Вагнера", які можуть навчати мобілізованих. Також не виключено, що Кремль досі розглядає вагнерівців як "реальне джерело бойової потужності", кажуть в Інституті з вивчення війни.

ПВК "Вагнера" у війні проти України

Раніше повідомлялося, що Конгрес США хоче визнати "Групу Вагнера" терористичною організацією, однак президент США Джо Байден виступає проти такого закону. Відповідний законопроект вже підготувала група із 7 сенаторів. Визнання "вагнерівців" терористами дасть змогу застосовувати більш жорсткі санкції.

Російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман висловив думку, що спецслужби країни-агресорки Росії усувають тих осіб, на яких вкаже пальцем російський диктатор Володимир Путін. Поки що Путіну не заважає власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин, тому він не наказує його вбити. Але глава Кремля може віддати такий наказ, якщо дізнається, що Пригожин планує змову проти нього або на користь України.

Нагадаємо, ватажок терористичної організації ПВК "Вагнер" Євген Пригожин цинічно виправдався за свої найманців після того, як двоє зеків-"вагнерівців" розповіли про масові вбивства мирних українців, розстріли дітей та страти полонених.

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