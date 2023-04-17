"Ми прийшли їх врятувати": Пригожин цинічно виправдався за вбивства дітей і жінок в Україні

Ватажок ПВК "Вагнера" також прокоментував, чи зруйнує його кар'єру шокуюче розслідування журналіста Володимира Осєчкіна.

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Пригожин, втрати ПВК Вагнер / скріншот YouTube

Ватажок терористичної організації ПВК"Вагнер" Євген Пригожин відреагував на зізнання своїх найманців у військових злочинах.

Двоє зеків-"вагнерівців" розповіли про масові вбивства мирних українців, розстріли дітей та страти полонених.

Як повідомляє прес-служба Пригожина, він поки нібито не зміг повністю переглянути матеріал проекту Gulagu.net з визнанням своїх "вагнерівців". Втім, він все одно відповів на деякі заяви.

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"Щодо розстрілів дітей - звичайно ж, ніхто ніколи не розстрілює ні мирняк, ні дітей, це нікому зовсім не потрібно. Ми туди прийшли для того, щоб врятувати їх від того режиму, під яким вони перебували", - заявив Пригожин.

Крім того, ватажок "Вагнера" прокоментував, чи зруйнує його кар'єру шокуюче розслідування журналіста Володимира Осєчкіна. За його словами, кар'єру йому ніхто не може зруйнувати, оскільки її нібито немає.

Звірства ПВК "Вагнер" в Україні

Ватажок бандформувань ПВК "Вагнера" Євген Пригожин особисто давав накази про масові вбивства мирних жителів, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку, під час захоплення територій на сході України.

Про цей проект Gulagu.net розповіли екс-засуджені з РФ Азамат Улдаров і Олексій Савічев, яких завербував в ПВК Вагнер Євген Пригожин і помилування яким підписав особисто диктатор Володимир Путін.

Вони розповіли подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків, підриву ями з більш ніж 50 пораненими полоненими і т. зв. "500-ми" (ті, хто вирішив покинути війну і відмовився виконувати накази про вбивство українців).

Нагадаємо, раніше російського зека Івана Россомахіна, який воював у ПВК"Вагнера" проти ЗСУ, поліція країни-агресора Росія затримали через кілька днів після повернення додому ‒ за підозрою у вбивстві пенсіонерки.

Тим часом під Москвою знайшли кладовище найманців приватної військової компанії Вагнера, які були ліквідовані в Україні. На кладовищі в селі Маврино з'явилися ще 27 нових могил, які, очевидно, належать "вагнерівцям".

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