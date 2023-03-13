Байден не хоче визнавати всю "Групу Вагнера" терористичною організацією - The Hill

Президент США боїться, що це негативно повпливає на країни африканського континенту.

Байден не хоче визнавати "Групу Вагнера" терористичною організацією / Колаж фото Офіс президента, скріншот з відео

Конгрес США хоче визнати "Групу Вагнера" терористичною організацією, однак президент США Джо Байден виступає проти такого закону. Про це повідомляє The Hill.

Відповідний законопроект вже підготувала група із 7 сенаторів. Визнання "вагнерівців" терористами дасть змогу застосовувати більш жорсткі санкції.

"Позначення FTO збільшило б ресурси США для переслідування і припинення діяльності Вагнера, послужило б сильним стримуючим фактором проти людей або урядів, які ведуть справи з "групою", і відкрило б нові шляхи для судових позовів", – йдеться у повідомленні.

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Однак в Адміністрації Байдена бояться, що цей закон зашкодить дипломатичним зусиллям США в Африці. Діяльність "Групи Вагнера" охоплює Судан, Лівію, Чад, Камерун, ЦАР, Мозамбік, Малі та Буркіна-Фасо. Після визнання "Групи Вагнера" терористичною організацією, активи багатьох офіційних осіб африканських урядів можуть бути заблоковані.

Слід уточнити, що Байден підтримує визнання терористами тих "вагнерівців", які воюють безпосередньо проти України.

Як повідомляв Главред, керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що в 2024 році планує балотуватися в президенти України. Про це він розповів у своєму відеозверненні, яке в мережі поширюють росЗМІ.

Раніше російський терорист Ігор Гіркін "наїхав" на Пригожина - назвав його психопатом, військовим злочинцем і закликав прибрати його з фронту разом з міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу.

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