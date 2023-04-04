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"Його приберуть миттєво": Ейдман сказав, за що Путін накаже вбити Пригожина

4 квітня 2023, 04:30
Таке рішення залежатиме безпосередньо від ставлення глави Кремля до власника ПВК "Вагнера". Але є те, за що Путін може наказати негайно усунути Пригожина.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Ейдман сказав, за що Путін може наказати вбити Пригожина/ сайт Кремля, скрін

Спецслужби країни-агресорки Росії усувають тих осіб, на яких вкаже пальцем російський диктатор Володимир Путін. Поки що Путіну не заважає власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин, тому він не наказує його вбити.

Але глава Кремля може віддати такий наказ, якщо дізнається, що Пригожин планує змову проти нього або на користь України. Таку думку висловив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман в інтерв'ю Главреду.

"Це очевидно – якщо до Кремля дійдуть чутки, що Пригожин планує якусь змову особисто проти Путіна або, наприклад, на користь України, то його приберуть миттєво. А у всіх інших випадках це ситуативно", – відповів Ейдман на запитання, що повинен зробити Пригожин, щоб Путін наказав спецслужбам його вбити.

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Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один із найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

Якщо такого серйозного "спускового гачка" не буде, то питання, чи прибере Путін Пригожина, залишатиметься відкритим. Таке рішення залежатиме безпосередньо від ставлення Глави Кремля до власника ПВК "Вагнера", каже Ейдман.

"У цьому сенсі Путін людина непередбачувана. Прибирають, як правило, тих, на кого Путін покаже пальцем. Той же Стрєлков-Гіркін хамить Путіну, але при цьому живий і на волі, коли безліч інших командирів з "ДНР", такі як Мозговий та інші, були усунені російськими спецслужбами. Тобто зрозуміти, чи вкаже Путін на Пригожина чи ні, можна тільки гадати", – сказав він.

Пригожин і війна в Україні

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин використовує російські медіа, щоб показати себе майбутнім кандидатом на посаду президента Росії на виборах 2024 року.

Також раніше повідомлялося, що Пригожин визнав, що його найманці фактично знищені як повноцінна бойова одиниця в боях за Бахмут Донецької області. Військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що заява Пригожина про те, що "Вагнер" готовий загинути під Бахмутом, щоб "виконати свою історичну роль" у війні проти України, є некрологом.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що вбивство пропагандиста Владлена Татарського в барі Пригожина в центрі Санкт-Петербурга 2 квітня цілком ймовірно є частиною ескалації внутрішніх конфліктів в Росії за участю ПВК "Вагнера". Вбивство пропагандиста Татарського може бути попередженням Пригожину.

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