Арестович спрогнозував, від чого залежить перемога України над Росією у війні

Як каже Олексій Арестович, лише успіх контрнаступу ЗСУ визначить майбутній етап російсько-української війни.

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Олексій Арестович / Колаж фото УНІАН

Успіх або неуспіх майбутнього контрнаступу ВСУ визначить, наскільки близька перемога України над країною-агресором Росією. Про це в інтерв'ю порталу "ТСН" розповів колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Закінчення війни дуже складно зараз прогнозувати. Максимум, щось можна буде більш – менш впевнено говорити, коли відбудеться наш контрнаступ і ми зрозуміємо його результати - чи будуть вони дуже позитивні, або просто позитивні, або не дуже позитивні. Це і визначить майбутній етап війни, в тому числі, як близька наша перемога і скільки часу для неї потрібно. Контрнаступ - це макродія, а також історична подія. Тому сказати зараз, коли нас чекає закінчення війни, дуже і дуже важко. Все залежить від результатів контрнаступу і його наслідків", − говорить він.

Витік секретних документів Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

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Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їх початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки.

За даними CNN, Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретних документів. Також журналісти американського телеканалу CNN, проаналізувавши 53 таких документа, прийшли до висновку, що нібито США вели шпигунство за президентом України Володимиром Зеленським.

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