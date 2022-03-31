Російський окупант по телефону поскаржився дружині, що вже не може воювати з ЗСУ

Російські військові в Маріуполі / Reuters

ЗСУ, Тероборона, НГУ та інші підрозділи продовжують активно працювати і знищувати окупантів. У зв'язку з цим останні деморалізовані і несуть втрати.

СБУ оприлюднила телефонну розмову окупанта зі своєю дружиною, яка доводить низький дух російських слодатів. Він скаржиться, що не може виконувати поставлені завдання через професіоналізм Збройних Сил України.

читайте такожУ Польщі назвали головну мету Путіна, розкритикували захід і заговорили про ядерну зброю"Поки чутки такі, що відступаємо. Можливо, скоро повернемося додому. Наша бригада конкретно обіс**лась. Втрати є, поранених багато. У нас взагалі армія дебіли, Дауни. Ми тут взагалі на х*р не потрібні. Ми тут не можемо виконувати завдання проти такого суперника", — розповів окупант і додав, що постійно ховається в окопі.

Нагадаємо, російські окупанти почали мінувати територію України протипіхотними мінами ПОМ-3 "Медальйон". Такі випадки були зафіксовані на Харківщині.

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