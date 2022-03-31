Студенти з ОРДЛО розповіли про примусову мобілізацію

Російські військові / Reuters

Росія примусово мобілізувала на війну в Україні студентів з окупованих районів Донецької області. Вони вже повідомили про шантаж в'язницею і про ігнорування медкомісії.

Зокрема, про це розповіли на брифінгу з примусової мобілізації полонені студенти вузів псевдореспубліки "ДНР", пише 24 канал.

За словами одного зі студентів, медкомісію ніхто з них не проходив. Він розповів, що окупаційна влада не надто цікавилася станом здоров'я, а просто забирала всіх підряд на війну.

"Мене це турбувало, тому що у мене проблеми з серцем, а медкомісії ніякої не було. Наші медики сказали: "Та нічого страшного, і так можна служити", – зазначив студент.

Інший полонений розповів, що ніхто не хотів воювати і мріяв повернутися в Донецьк до рідних.

"Якщо хтось із моїх друзів або знайомих побачить цю пряму трансляцію, то не йдіть на мобілізацію. Воно того не варто. Опинитеся в полоні, як я, або ще гірше", – підкреслив він.

читайте такожРосійський контрактник у телефонній розмові заявив, що командування утримує його в УкраїніТакож, за словами студентів, їм багато розповідали недоброго про Україну. "Те, що "підемо полон - вб'ють". Назад було страшно йти. Раптом і там вб'ють. Робили все, що нам говорили", - розповів студент.

Крім того, полонені розповіли, що їх шантажували тим, що посадять у в'язницю, якщо відмовляться.

"Це за чутками. За ухилення - сім років. За те, що батьки ховають дітей - ще два роки сидіти. Ми не хотіли ламати життя ні собі, ні їм", - додав студент.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила телефонну розмову окупанта зі своєю дружиною, який доводить низький дух російських солдатів. Він скаржиться, що не може виконувати поставлені завдання через професіоналізм Збройних Сил України.

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