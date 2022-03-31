На Чернігівщині окупанти сидять "на головах" у людей і по-звірячому грабують будинки

Військові РФ грабують будинки українців

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України, зокрема, Чернігівської області, вдаються до мародерства.

Про це заявив губернатор області В'ячеслав Чаус. За його словами, мова йде про населені пункти, розташовані безпосередньо поруч з Черніговом, а також кілька в Ніжинському та Прилуцькому районах.

"Там ситуація дійсно критична, ворог сидить на головах у людей", - сказав Чаус.

Також він додав, що деякі російські підрозділи, відрізані від основних регулярних частин, вивозять навіть чайники і килими людей. Все награбоване окупанти складають у свої БТРи.

"Люди в погребах, підвалах, а ворог витягує всю їжу, всю продовольство. Знущається над нашими жителями. Цього ми ніколи їм не пробачимо", - підкреслив Чаус.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила телефонну розмову окупанта зі своєю дружиною, який доводить низький дух російських солдатів. Він скаржиться, що не може виконувати поставлені завдання через професіоналізм Збройних Сил України.

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