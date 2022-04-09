Арестович оцінив ймовірність повторного наступу на Київ

Олексій Арестович / скріншот

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в 1% оцінює ймовірність повторної спроби штурму Києва російськими військами.

У той же час він зазначає, що від російських військових можна "чекати будь-якого ідіотизму". Про це Арестович сказав 9 квітня.

"Коли маєш справу з росіянами, треба чекати будь-якого ідіотизму. Але питання полягає в тому, що ну один відсоток давайте залишимо, щоб всі 100 відсотків не брати. З військової точки зору, більшої дурості, ніж з кривавими втратами обороняти рубежі, райони, а потім залишити їх в результаті поразки, відійти, а потім знову їх брати – простіше було вже утримувати, на місці стоячи або, посунувшись трохи. Ну, це повний безумовний ідіотизм", - пояснив радник глави ОП.

"Звичайно, що це ж Кремль, можуть наказати. Але буде та ж ситуація, що і з Харковом. Тобто частини і угруповання, яке в три рази буде менше, ніж починалося спочатку, будуть знову йти на місця, де вони вже отримали поразку, де зруйнована інфраструктура, мости і так далі, і намагатися брати залишилися оборонні рубежі, які тепер займають українські війська. Перспективу можемо оцінити самі", - розповів Арестович.

Війна Росії проти України

У Міноборони України раніше розповіли про те, що Росія проводить перегрупування військ з метою подальшої атаки на Донбас. Окупанти прагнуть захопити всі райони Донецької та Луганської областей. Вони спробують захопити і Харків, але їм навряд чи вдасться це зробити.

Спікер Банкової Олексій Арестович заявив, що війська РФ спробують оточити ЗСУ на Донбас. Але їх сценарій, швидше за все, провалиться. Ворог навряд чи зможе діяти ефективно, але легких боїв не буде.

У Генштабі ЗСУ вважають, що Росія спробує прорвати оборону України в Донецькій і Луганській областях. Ворог може спробувати атакувати в Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах. Наступ може відбутися в районах Мар'їнки, Борівського і Солодкого.

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