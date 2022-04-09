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Несподіваний візит: прем'єр Британії прибув до Києва і провів найважливіші переговори із Зеленським

9 квітня 2022, 18:43

За словами глави офісу президента, переговори Джонсона і Зеленського були дуже насиченими і конструктивними.

Зеленський, Джонсон
Зеленський і Джонсон / Офіс президента

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що візит прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона не був спонтанним, проте заздалегідь його ніхто не анонсував.

Як розповів Єрмак в Telegram, Британський прем'єр був на постійному зв'язку з президентом України Володимиром Зеленським.

"Лідерство - це тягар, який беруть на себе добровільно, поки всі інші намагаються уникнути відповідальності. Справжніх лідерів ніколи не буває багато. І дуже добре, що в України серед них є справжні друзі. Як прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон", - написав він.

Єрмак повідомив, що регулярно спілкується з радників Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом і радником з міжнародних справ Девідом Кворрі.

"Чекати результатів недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішими", - заявив він.

Зеленський, Джонсон

Переговори Джонсона і Зленського в Києві

За словами глави офісу президента, переговори Джонсона і Зеленського були дуже насиченими і конструктивними.

Сам президент Володимир Зеленський зазначив, що Джонсон найбільш принциповий противник російського вторгнення.

"Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон-один з найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер санкційного тиску на Росію і оборонної підтримки України. Вітаю в Києві, друже!",- написав Володимир Зеленський у Telegram.

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Війна в Україні

Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Росія хотіла б завершити війну проти України, оскільки програші в боях з силами української оборони і санкції завдають удару по суспільно-політичній ситуації в Російській державі.

Росіяни вже програли 6 з 8 оперативних напрямків. Зараз в Кремлі прагнуть до того, щоб зустріч Володимира Путіна з Володимиром Зеленським відбулася хоча б з якою-небудь силовою позицією. Поки у росіян є ілюзія захоплення Маріуполя, Путін може приїхати з планом поторгуватися щодо умов свого програшу на не таких ганебних позиціях. Якщо переговори проваляться, росіяни заявлять про нібито досягнуті цілі "спецоперації".

Раніше в РФ говорили, що зустріч президентів України та Росії - Володимира Зеленського і Володимира Путіна - можлива, але тільки за умови виходу на якийсь підсумковий документ.

У свою чергу, полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов вважає, що переговори Зеленського і Путіна не допоможуть закінчити війну в Україні, так як позиції України і Росії прямо протилежні.

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Володимир Зеленський Борис Джонсон Андрій Єрмак
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