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Відомий мільйонер навів вогонь ЗСУ на свій будинок під Києвом для знищення орків

8 квітня 2022, 20:19

Андрій Ставніцер розповів, що стежив за камерами спостереження і помітив, як окупанти починають базуватися в його будинку.

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/ Facebook.com/stavnitser

У Київській області Збройні сили України завдали удару по позиціях російських окупантів, які розташувалися на території приватного будинку відомого бізнесмена Андрія Ставніцера.

Як розповів він у своєму Facebook, про те, що орки розташувалися в його будинку на Київщині він дізнався по камерах спостереження.

Ставніцер підкреслив, що стежив за камерами спостереження і помітив, як окупанти починають базуватися в його будинку.

За його словами, він передав дані про загарбників ЗСУ, а ті вогнем накрили загарбників.

Додамо, що на опублікованих кадрах відображена установка Град окупантів РФ на тлі будинку Ставніцера.

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/ Facebook.com/stavnitser

"Дано: ти дивишся у веб-камеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включаючи РСЗВ, Торнадо-Г і "Гради". Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмалять по Києву. Навіщо вони і приїхали. Питання: скільки часу пройде до моменту, коли ти повідомляєш точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню? Будинок відбудую, країну відбудуємо, головне - врятувати якомога більше життів", - написав бізнесмен.

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/ Facebook.com/stavnitser

Відзначимо, що Ставніцер входить в ТОП-100 найбагатших українців за версією журналу Forbes (2021 рік) з капіталом в 215 млн доларів.

Нагадаємо, раніше раніше повідомлялося про те, що російські окупанти вбили в Бучі Київської області колишнього народного депутата, відомого мільйонера Олександра Ржавського.

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