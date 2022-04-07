Окупанти хочуть захопити Маріуполь і прорвати оборону на Донбас - Генштаб ЗСУ

Донбас / УНІАН

Російські військові вже 43-й день вбивали мирне населення України. Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, ворог намагатиметься прорвати оборону на Донецькому та Луганському напрямку.

Повідомляється, що імовірно окупанти найближчим часом намагатимуться прорвати оборону Збройних сил України в Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах.

Також противник намагався здійснити наступ у районах населених пунктів Мар'їнка, Борівське та Солодке.

Однак, спроби настання успіху не мали.

Крім того, зазначається, що підрозділи окупантів, які виведені на територію Республіки Білорусь, здійснюють демонстраційні дії з метою недопущення перекидання підрозділів Збройних сил України із зазначеного району на інші напрямки.

Також Сили оборони України, завдаючи втрат окупантам, продовжують відтісняти ворога і звільняти тимчасово захоплені окупантами території на окремих напрямках.

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Війна Росії проти України

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зробив заяву про те, що найближчим часом на Донбасі можуть пройти важкі бої. Росія спробує захопити всі райони Донецької та Луганської областей. У разі реалізації такого сценарію в Кремлі мають намір показати росіянам нібито "перемогу".

У Міністерстві оборони заявили, що російські окупаційні війська намагатимуться оточити Збройні сили України на Донбасі з метою окупації Харкова. Для цього вони перекидають війська з інших військових округів і підключають мобілізаційні резерви. Також вони намагаються поліпшити свої позиції на окремих напрямках на півдні.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Росія концентрує велику кількість військової техніки на східному і південному напрямках. Києву відомі їхні плани по Донбасу і Харкову. Ситуація показує, що санкцій, які вже є, мало для того, щоб зупинити Москву. І обмежень буде більше.

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