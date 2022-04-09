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РФ пропустила удар від ЗСУ щодо Києва, Чернігова та Сум: окупанти змінюють план атаки - Міноборони

9 квітня 2022, 06:54

Росія аналізує минулі 44 дні війни і вираховує слабкі місця Збройних сил України, сказала Ганна Маляр.

війська Росії біля кордонів України
Окупанти працюють над перегрупуванням і мають намір знову наступати на Україну - Міноборони / Reuters

Окупант Російська Федерація не відмовилася від захоплення України, але наразі змушена змінити свій план. Російські війська вийшли з Київської, Чернігівської та Сумської областей, проте загроза наступу, як і раніше, зберігається. Попередня тактика росіян не спрацювала, тому вони змінюють її на ходу. Проводиться аналіз військових дій, обчислюються слабкі місця ЗСУ. Загарбники не очікували такої роботи української оборони. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Під час всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що російські окупаційні війська проводять роботу зі зміни тактики. Незважаючи на відведення підрозділів з Київського, Чернігівського та Сумського напрямків, загроза їх наступу зберігається.

читайте такожУ Путіна визнали серйозні втрати у війні з Україною і "пояснили" відведення військ від Києва та ЧерніговаВона уточнила, що Росія не відмовляється від планів окупувати Україну, але змінює свої плани щодо наступу. Київщину та Чернігівщину вони залишили через погіршення боєздатності своїх військ, які втратили сили в боях з ЗСУ.

"По-перше, наразі російські війська перегрупують свої підрозділи. Тобто те, що вони залишили Київську та Чернігівську області, – це не їхня добра воля, насправді ЗСУ позбавили їх підрозділи боєздатності, в результаті чого ті змушені були піти", - зазначила Маляр.

Заступниця міністра пояснила, що у Росії була стратегія до початку бойових дій. Однак вона не спрацювала, і наразі у швидкому порядку плани змінюються. Зокрема, збільшується кількість військової техніки вздовж російсько-українського кордону, посилюється розвідка і визначаються нові напрямки наступу. Вираховуються слабкі місця української оборони, проводиться аналіз 44 днів війни.

Небезпека нової військової атаки Росії, як і раніше, існує.

"Вони не очікували саме такої оборони; вона у нас була більш інтелектуальною, ніж силовою. РФ зараз використовує будь-який час для того, щоб його затягнути і стати ще міцніше. Ми з вами повинні усвідомлювати, що небезпека наступу існує, - підкреслила Ганна Маляр.

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Війна Росії проти України

У Міноборони України раніше розповіли про те, що Росія проводить перегрупування військ з метою подальшої атаки на Донбас. Окупанти прагнуть захопити всі райони Донецької та Луганської областей. Вони спробують захопити і Харків, але їм навряд чи вдасться це зробити.

Спікер Банкової Олексій Арестович заявив, що війська РФ спробують оточити ЗСУ на Донбас. Але їх сценарій, швидше за все, провалиться. Ворог навряд чи зможе діяти ефективно, але легких боїв не буде.

У Генштабі ЗСУ вважають, що Росія спробує прорвати оборону України в Донецькій і Луганській областях. Ворог може спробувати атакувати в Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах. Наступ може відбутися в районах Мар'їнки, Борівського і Солодкого.

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