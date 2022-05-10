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Третя світова війна почалася: В'ятрович назвав спосіб перемоги над Путіним

10 травня 2022, 15:13

Єдина слабкість Заходу полягає в тому, що Володимир Путін вже визнав сенс світової війни.

Володимир Путін
Володимир Путін почав Третю світову війну, говорить Володимир В'ятрович / Reuters

Третя світова війна вже почалася і триває, заявив народний депутат України, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць територіальної оборони Володимир В'ятрович.

"Незважаючи на те, що частина світу не готова визнавати її. Переконаний, що війна, яка зараз йде на території України, вже світова війна", - підкреслив він у ході чату в Главреді.

Нардеп звернув увагу на те, що єдина слабкість заходу полягає в тому, що Володимир Путін вже визнав сенс світової війни.

"Він вже діє як політик, який бере участь у світовій війні, а Захід досі займається самообманом, намагаючись мислити категорією російсько-українського конфлікту. Це - світова війна, і для того щоб перемогти Путіна в ній, Захід повинен зрозуміти, що він вже залучений у війну і що діяти потрібно в глобальному форматі", - додав В'ятрович.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Володимир Путін Володимир В'ятрович
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