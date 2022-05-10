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Військовий експерт назвав терміни закінчення війни і пояснив, що "доб'є" РФ

10 травня 2022, 16:01

Для затяжної війни Росії слід було переводить свою економіку на військові рейки

Війна, Україна
Олег Жданов спрогнозував терміни закінчення війни / Reuters

Військовий експерт Олег Жданов дав прогноз з приводу тривалості війни Росії проти України.

Як підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна, навряд чи війна триватиме протягом декількох років. Швидше за все, вона затягнеться ще на кілька місяців.

За словами співрозмовника, для затяжної війни Росії слід було переводить свою економіку на військові рейки ще рік тому.

"Скажу так: це війна на місяці, але не на роки. Чому? Тому що, по-перше, як би Росія не тужилася, вона не готувалася до довготривалої війни. Її економіка через санкції сьогодні знаходиться в стагнації", - зазначив він.

Він також звернув увагу на те, що західні партнери почали постачати Україні зброю та іншу допомогу.

"Я не думаю, що вони готові воювати два або три роки з Росією. Вони очікують, щоб інвестувати в Україну для отримання надприбутків у зв'язку з реконструкцією і розвитком нашої економіки", - додав Жданов.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були зв'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-лізу, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація " в Україні нібито йде за планом.

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Олег Жданов війна Росії та України
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