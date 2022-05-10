Путін готується до затяжної війни в Україні - керівник розвідки США / колаж фото ua.depositphotos.com

Керівник Національної розвідки США Евріл Хейнс заявила про те, що російський диктатор Володимир Путін, по всій видимості, готується до того, що війна в Україні перетвориться на затяжну. Про це повідомляє CNN.

Під час слухань у Сенаті 10 травня Хейнс сказала, що короткострокові цілі російського диктатора — захоплення Донецької та Луганської областей і оточення угруповання ЗСУ в цьому регіоні з півночі. За її словами, так окупанти хочуть зберегти сухопутний коридор в окупований Крим і утримати захоплені райони Херсонської області.

За словами Хейнс, російському диктатору навряд чи вдасться домогтися всіх своїх цілей без оголошення загальної мобілізації в Росії.

"За нашими оцінками, Путін готується до затяжного конфлікту в Україні, в ході якого все ще має намір досягти цілей за межами Донбасу. Ми припускаємо, що стратегічні цілі Путіна, ймовірно, не змінилися, - ймовірно, він вважає прийняте в кінці березня рішення переорієнтувати російські війська на Донбас тимчасовим з метою перехопити ініціативу", - заявила Хейнс.

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Нагадаємо, раніше Сполучені Штати надали Україні розвіддані про російські підрозділи, що дозволило ЗСУ ліквідувати багатьох генералів РФ.

Про це пише газета The New York Times з посиланням на відомості американських чиновників.

Українські офіційні особи заявили, що було ліквідовано близько 12 генералів на передовій.

При цьому американські чиновники відмовилися уточнити, скільки саме генералів було вбито в результаті допомоги США.

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