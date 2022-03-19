Арестович назвав "найгарячіші точки" на фронті і розповів про потужні удари по противнику

Арестович назвав гарячі точки на фронті / Офіс президента

На двадцять четверту добу війни Росії в Україні ситуація контрольована ЗСУ. Ворог не просунувся вперед і продовжує вести бої місцевого значення, в яких несе втрати.

За словами радника глави ОП Олексія Арестовича на брифінгу, "найгарячішими точками" залишаються Ізюмський, Миколаївський, Волноваський, Херсонський і Маріупольський напрямки.

"Основний напрямок зосередження зусиль противника залишається колишнім. Це напрямок Ізюм, Волноваха, Маріуполь, Херсон, Миколаїв", - заявив Арестович.

Також він зазначив, що протягом доби українські війська завдали потужних ударів по противнику і знищили кілька тилових колон в Сумській і Миколаївській області.

"За попередніми даними знищений командувач 8 загальновійськовою армією Південного військового округу РФ. Ця армія відповідала за створення 1 і 2 АК і так званих "міліцій" так званих "ЛНР" і "ДНР". І несла основну відповідальність за те, що відбувається на Донбасі протягом попередніх 8 років. Ви дуже сміятиметеся, але це сталося в районі аеродрому Чорнобаївка вшосте поспіль", - сказав Арестович.

Крім того, він зазначив, що повітряні сили знищили протягом доби 12 повітряних цілей.

"До сотого російського літака залишилося збити всього 3 літаки. Вертольоти давно перевалили за сотню. І я думаю, що відзначити цю цифру ми зможемо протягом сьогоднішньої доби", - додав радник глави ОП.

Нагадаємо, радник глави офісу президента Алексей Арестович опублікував у Facebook архівне фото і показав себе публіці в дитячому віці.

Читайте також: