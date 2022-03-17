У Білорусі порушили кримінальну справу проти Арестовича

Радника глави ОП назвали "диверсантом" і "терористом".
Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти радника керівника офісу президента України Олексія Арестовича.
"Встановлено, що підозрюваний не пізніше 17 березня 2022 року записав і розмістив в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет відеоролик з публічними закликами до вчинення актів тероризму і диверсій на об'єктах Білоруської залізниці, вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь", - повідомляє пресслужба відомства у четвер, 17 березня.
читайте такожАрестович назвав терміни закінчення боїв і озвучив найбільшу небезпеку для українців з боку РФКримінальну справу направлено до Слідчого комітету Республіки Білорусь.
Нагадаємо, українцям, які перебувають на тимчасово окупованій території, Арестович порадив влаштувати тотальну рейкову війну російським агресорам.
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