Голодний бунт в Росії призведе до вбивства Путіна і здачі Криму Україні: Сенченко назвав терміни

Крим буде українським-дата / pixabay.com

Ексвіце-прем'єр АР Крим Андрій Сенченко заявив, що у війні Росії проти України ЗСУ в обов'язковому порядку повинні звільнити окупований Крим. Це має відбутися в ході контрнаступу українських захисників.

За його словами в інтерв'ю Obozrevatel, тільки так в даній війні можна поставити крапку.

При цьому політик зазначив, що півострів може повернутися під контроль України і по-іншому. Росія може здати Крим без бою.

"Я абсолютно впевнений в тому, що ми не можемо зупинитися на середині, оскільки це просто заморожений конфлікт, який в недалекій перспективі знову повернеться до нас новою війною. Потрібно ставити в цьому питанні крапку. Я думаю, що весь світ сьогодні в цьому сенсі буде солідарний з Україною. Ми повинні консолідувати всі наші військові можливості і міжнародну підтримку", - вважає Сенченко.

читайте такожУ Білорусі знову зводять переправу через Прип'ять-РФ розвантажує технікуТакож він припускає, що Росія буде змушена зламатися раніше і почати звільняти окуповані території вже без бою.

"Це стосується більшою мірою Криму, оскільки на Донбасі, в ОРДЛО поряд з мільйонами громадян, які є жертвами окупації та агресії, зосереджена досить велика кількість військових злочинців. Швидше за все, Росія не пустить їх на свою територію, і тому вони будуть там чинити опір досить запекло", - додав Сенченко.

Крім того, він зазначив, що до Севастополя ЗСУ йтимуть силою зброї та армії.

"Я думаю, Росію набагато раніше підіпруть внутрішні процеси. Не знаю, що вони зроблять – ізолюють або просто вб'ють Путіна. Але до цього все одно все йде. У мене немає ілюзій, що там хтось прозріє, але шлунково-кишкові рефлекси врешті-решт приведуть до хвилі невдоволення. Голодний бунт в Росії-досить страшне явище. Я можу це гарантувати",-додав екс-чиновник.

Також Сенченко вважає, що бої можуть тривати пару тижнів.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як ЗСУ звільняють країну. На Київщині від окупантів вже звільнили 30 населених пунктів. Ворога відкинули від столиці на 70 км.

Читайте також: