Арестович дав прогноз, як далі розвиватиметься війна в Україні

Арестович / УНІАН / Вікімедіа

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович дав новий прогноз з приводу подій, які можуть відбуватися у війні Росії проти України найближчим часом.

На думку Арестовича, РФ не стане починати ні ядерну війну, ні війну проти НАТО.

Радник керівника ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 9 травня, що Росія спробує вийти на кордони Луганської, Донецької та Херсонської областей, після чого утримати захоплені території і підписати мирний договір на вигідних для себе умовах.

"Сьогодні прозвучала важлива фраза (від Путіна - ред.), що підсумовує всю цю історію. Вона звучала так: "Ми повинні вберегти світ від глобальної війни". Перекладаю - "ядерної війни не буде, війни з НАТО не буде". Питання - що буде? Буде уповільнена спроба вирішити три основні завдання", - говорить Арестович.

За його словами, буде завдання на переведення боротьби в партер, на створення ситуації, яка була з літа 2015-го по лютий 2022 року з млявим становищем на фронті.

"З торгівлею на переговорах, створенням особистих переговорних майданчиків по темі давайте якусь угоду типу "Мінськ-3" підпишемо або "Стамбул-1", де нібито українська сторона визнає реалії. І ось щоб ми визнали реалії, вони будуть тримати оборону. Для того, щоб наші зусилля розбивалися, розмивалися. Ми розуміли безперспективність військових зусиль і погодилися через виснажену економіку підписати цю угоду. Це все, на що здатна зараз російська військова машина", - сказав Арестович.

Чи буде закріплення "Херсонської Народної Республіки", "Таврійського краю" або визнання так званих "ЛНР"/ "ДНР" частиною Росії, це залежить від кон'юнктур", каже Арестович.

"Це крайній сценарій. По-друге, на випадок якщо переговори підуть не за їх сценарієм. І ще побачимо, які санкції будуть. Тому все з ними ясно, з цією війною. І все це залежить від того, як західні союзники поставлять нам важку зброю, якою ми можемо зірвати ці плани. Не буде ні повної мобілізації, ні якихось 25 батальйонно-тактичних груп, які нам обіцяють окремі люди в розпачі. Якщо вони зберуть 25 батальйонно-тактичних груп, то вони озброять їх максимум палицями-рогатками", - сказав Арестович.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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