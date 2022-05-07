Арестович розповів про успіхи ЗСУ на передовій

Арестович / УНІАН, Reuters

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував ситуацію на фронті під Харковом та поблизу Херсона.

Арестович вважає, що згодом ЗСУ можуть отримати оперативний успіх.

За словами Арестовича, ЗСУ вже наступають на тактичному рівні, який з часом переросте в оперативний успіх.

"Дещо просунулися наші війська на Харківському та Херсонському напрямках, як ми бачимо з повідомлень Генштабу. Там ми маємо тактичний успіх. За певних умов він може перерости в оперативний", - сказав Арестович.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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