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Арестович розповів про успіхи ЗСУ на передовій

7 травня 2022, 04:50

ЗСУ вже наступають на тактичному рівні.

війна, танк РФ, Арестович
Арестович / УНІАН, Reuters

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував ситуацію на фронті під Харковом та поблизу Херсона.

Арестович вважає, що згодом ЗСУ можуть отримати оперативний успіх.

За словами Арестовича, ЗСУ вже наступають на тактичному рівні, який з часом переросте в оперативний успіх.

"Дещо просунулися наші війська на Харківському та Херсонському напрямках, як ми бачимо з повідомлень Генштабу. Там ми маємо тактичний успіх. За певних умов він може перерости в оперативний", - сказав Арестович.

Дивіться онлайн новини Херсона

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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війна в Україні ЗСУ Олексій Арестович війна Росії та України
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