Американський генерал назвав терміни завершення 'гарячої' фази наступу ЗСУ

Бої з російськими окупантами ще не закінчилися, констатував американський генерал Марк Міллі.

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ЗСУ йдуть вперед, але повільніше, ніж очікувалося, визнав Міллі / Колаж Главреда. Фото: 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що активні наступальні дії ЗСУ триватимуть ще протягом 30-45 днів.

Як розповів він в ефірі телешоу BBC, з настанням осінньої погоди українським військовим буде важче маневрувати.

Також Міллі констатував, що українська армія рухається вперед, хоча і повільніше, ніж очікувалося.

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"Важкі бої все ще тривають. Українці б'ються і послідовно просуваються. Залишилася ще деяка кількість часу, ймовірно, близько 30-45 днів придатної для боїв погоди, так що українці поки не закінчили. Битва ще не закінчилася. ЗСУ поки не закінчили бойову фазу того, що вони запланували", - сказав Міллі.

Контрнаступ ЗСУ - що говорять в Україні

Варто відзначити, що керівник ГУР Кирило Буданов відреагував на вказані тези з боку Заходу.

На конференції в Києві Буданов зазначив, що буде важче боротися проти ворога в багнюці і вогкості. Однак бойові дії не завершаться.

Водночас він визнав, що рух вперед відбувається повільніше, ніж передбачалося.

Війна в Україні - останні новини

Контрнаступ ЗСУ триває вже більш ніж три місяці. За цей час українські війська мали переважно обмежені успіхи - зважаючи на потужно укріплену лінію оборони окупантів.

Однак західні аналітики впевнені, що ЗСУ зможуть прорвати лінії оборони росіян на півдні до кінця 2023 року.

Експерт Олексій Гетьман, своєю чергою, зазначав, що війна на півдні зараз триває за залізницю, перебивши яку, ЗСУ зможуть повністю контролювати вогнем поставки БК і сил південному угрупованню військ РФ. Це, на його думку, стане переломом у всій війні.

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