"Боротися буде складніше": Буданов сказав, що буде з контрнаступом взимку

Українським військовим буде важче рухатися вперед у холоді та вогкості, але бойові дії продовжаться.

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Буданов сказав, що буде з контрнаступом взимку/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Контрнаступ ЗСУ триватиме і після того, як Україну накриє холодна погода. Проте після настання холодів українським військовим стане важче просуватися вперед.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє Reuters. Він зазначив, що важче буде боротися проти ворога у бруді та вогкості.

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"Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, вогкості та бруді боротися складніше. Бойові дії будуть продовжені. Контрнаступ триватиме", – заявив керівник ГУР.

Він розповів, що контрнаступ відбувається на кількох напрямках. У той же час Буданов визнав, що рух вперед відбувається повільніше, ніж він хотів. Голова ГУР описав ситуацію як складну.

За його словами, одними з ключових факторів, які гальмують рух захисників України, є концентрація мін російських окупантів і велика кількість компактних ворожих дронів-камікадзе.

Контрнаступ українських військових

Раніше повідомлялося, що РФ стягує до Роботиного нові підрозділи, щоб зупинити ЗСУ. Розвідка Великої Британії зазначає, що такі дії можуть обмежити здатність окупантів наступати на інших ділянках фронту.

Військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ пробили оборону РФ і прорвалися в Новомайорське під Вугледаром. Українська армія в Новомайорському захопила перші чотири будинки, повідомив Рьопке.

У той же час колишній спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер похвалив контрнаступ ЗСУ і заявив, що критика невиправдана. ЗСУ вивели з ладу російські лінії постачання боєприпасів, палива, продовольства, мости, дороги, і ця тенденція буде продовжуватися, зазначив він.

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