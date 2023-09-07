На півдні йде війна за залізницю, близький перелом у всій війні - Гетьман

Російські окупанти дуже залежні від залізниці. ЗСУ спробують це використати.

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ЗСУ йдуть вперед / Колаж Главреда. Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Українські війська вже наблизилися до Токмака та Волновахи. Деокупація хоч одного з цих населених пунктів дозволить перерізати основний логістичний маршрут окупантів. Після чого Криму залишиться чинити опір всього 2-3 місяці.

Як розповів в ефір "Радіо Донбас. Реалії " військовий аналітик Олексій Гетьман, наразі ЗСУ всього за 20 км від Токмака і Волновахи.

"Якщо подивитися уважно на карту, то Токмак - залізничний вузол, який веде на південь до Маріуполя. Це єдина залізниця, яка там проходить. Вона йде від Волновахи до Токмака і від Токмака на південь до Мелітополя і на захід - до Джанкоя", - пояснив Гетьман.

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Окупанти звели фортифікаційні споруди вздовж цієї дороги. Це - рокадна залізниця угруповання військ росіян.

"Вони не за населений пункт боряться. Це для широкої публіки. Йде розмова, що треба захопити цю залізницю - і тоді росіяни залишаться без логістичних можливостей. За великим рахунком, це рокадна залізниця, якою у великих кількостях перевозяться особовий склад, боєприпаси, паливо з РФ до Криму, з Криму на окупований південь України", - висловився експерт.

За його словами, у Росії тут залишиться тільки автомобільний транспорт, але ним багато не перевезеш.

"Йде війна за залізницю. Як тільки ЗСУ вдасться цю дорогу перекрити (для цього достатньо вийти або на Волноваху, або на Токмак) - це буде, за великим рахунком, перелом не тільки у літньо-осінніх наступальних діях, це можна вважати переломом у всій війні. Після цього Криму залишиться чинити опір 2-3 місяці - не більше", - додав Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман-український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Війна в Україні - останні новини

Вже три місяці триває контрнаступ ЗСУ. За цей час, за твердженням генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україні вдалося відвоювати нові позиції.

У розвідці США теж з натхненням оцінюють сили українських захисників. Американці вважають, що ЗСУ зможуть прорвати лінії оборони окупантів вже до кінця цього року.

Наприклад, 5 вересня Інститут вивчення війни писав, що ЗСУ досягли тактичного успіху на Запоріжжі та просунулася за "зуби дракона".

У відповідь на успіхи ЗСУ на півдні та сході російське командування формує новий "ударний кулак" в районі Куп'янська, а пропагандисти РФ називають ділянку "другим Бахмутом".

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