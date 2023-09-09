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ЗСУ можуть прорвати оборону РФ: у США прокоментували звільнення півдня України

Аліна Дембіцька
9 вересня 2023, 23:50 оновлено 10 вересня, 00:10
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Українські захисники майстерно прорвали першу лінію оборони окупантів на одних ділянках, а на інших прориваються вже через другу лінію.
ЗСУ можуть прорвати оборону РФ: у США прокоментували звільнення півдня України
У США прокоментували звільнення півдня України / Колаж: Главред, фото: 35-я ОБМП імені контр-адмірала Михайла Остроградського

Українські Збройні сили мають потенціал прорвати російські лінії оборони на півдні нашої країни до кінця поточного року. Про це заявив директор з аналізу Розвідувального управління американського Міноборони Трент Мол в інтерв'ю The Economist.

Як зазначив Мол, українські захисники майстерно прорвали першу лінію оборони окупантів на одних ділянках, а на інших прориваються вже через другу лінію. Такі події різко змінили прогноз Пентагону, який був скептично налаштований щодо контрнаступу ЗСУ.

"Ми знаходимо такі результати значними, а це означає, що ЗСУ мають реалістичну можливість здійснити повний прорив усіх трьох ліній російської оборони на деяких ділянках до кінця року", - сказав експерт.

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При цьому він вважає, що більш розумно залишатися обережним у прогнозах і утримуватися від поспішних висновків. Головним чином, це пов'язано з тим, що основна частина російських військ розташована на третій лінії оборони, і обмежений обсяг боєприпасів, а також погіршення погодних умов можуть ускладнити остаточний прорив цієї оборони.

Контрнаступ Збройних сил України

Як повідомляв Главред, ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону росіян. Речник Генштабу Павло Ковальчук повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окрім того, Центр національного спротиву повіломив, що окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

Нещодавно в ISW заявили, що ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та зміцнюють позиції в цьому районі.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що російські окупанти формують "ударний кулак" на Куп’янському напрямку із сотень тисяч військових, але планування, асиметричні дії та рельєф дозволяють нівелювати перевагу у кількості.

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війна в Україні війна Росії та України
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