"Ніколи цього не зробимо": одна з країн Європи відмовилася екстрадувати українців

Влада цієї країни ставиться до запитів про екстрадицію українців як до масового посягання на її державність.

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Одна з країн Європи відмовилася екстрадувати українців / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Австрійська влада відмовилася висилати в Україну чоловіків призовного віку, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії. Про це повідомляє портал Exxpress із посиланням на заяву речника міністерства внутрішніх справ країни.

За словами неназваного представника відомства, влада ставитиметься до запитів про екстрадицію як до "масового посягання на державність Австрії".

"Ми ніколи цього не зробили б. Це була б спроба втручання в нашу систему надання притулку і в нашу державність, Австрія не може на це піти", - заявили в МВС. відео дня

Як пише видання, наразі в Австрії проживає 14 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 54 років – "це приблизно 28 батальйонів для ЗСУ".

Мобілізація в Україні

Нещодавно член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВРУ Федір Веніславський заявив, що в Україну не будуть масово екстрадувати чоловіків з-за кордону, які ухилилися від мобілізації. Він пояснив, що навіть з юридичної точки зору немає процедури масової екстрадиції громадян. Подібні рішення приймаються індивідуально.

Водночас Польща почала депортувати українців. Влада Польщі передає Україні окремих громадян, які сприяли незаконному вивезенню українських чоловіків за кордон, що підлягають мобілізації. Рішення про екстрадицію порушників приймає суд.

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

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