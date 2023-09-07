Контрнаступ набирає обертів, ЗСУ завойовують нові позиції - Столтенберг

У НАТО заявили, що контрнаступ українських військових вже "приносить плоди".

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Контрнаступ ЗСУ набирає обертів / Колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, Офіс президента

Українські військові проводять успішні контрнаступальні дії і просуваються вперед. Успіхи ЗСУ на фронті помітили навіть у НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту, повідомляє Sky News.

Він зазначив, що контрнаступ українських військових поступово набирає оберти і "приносить плоди". Однак не варто забувати про те, що ці успіхи українські захисники досягають у важких боях.

"Українці поступово завойовують позиції. Це важкі бої, складні бої, але вони змогли прорвати оборонні лінії російських сил. І вони просуваються вперед", - сказав Столтенберг. відео дня

Контрнаступ ВСУ

Контрнаступ Збройних сил триває вже третій місяць. Протягом літа українським військам вдалося значно просунутися на сході та півдні України.

Нещодавно ЗСУ звільнили з важкими боями село Работине Запорізької області, що дозволило захисникам прорвати першу лінію оборони окупантів.

Однак через щільно вибудуваної оборонної мережі росіян, зокрема мінування територій, просування ЗСУ суттєво уповільнене. Крім того, бійці визнають, що загарбники намагаються з боями повертати під контроль втрачені позиції.

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