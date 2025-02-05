Україна отримає допомогу: до Києва прибув глава МЗС Британії

Під час свого візиту Девід Леммі зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та іншими чиновниками.

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Девід Леммі приїхав в Україну / Колаж: Главред, фото: pixabay, t.me/Zaluzhnui

У середу, 5 лютого, в Україну приїхав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Він має оголосити про виділення нового пакета допомоги Україні. Це вже другий візит Леммі в Україну після його призначення на посаду глави МЗС Великої Британії в липні 2024 року.

Про приїзд Леммі до Києва повідомив посол України в Британії Валерій Залужний та сайт британського уряду.

"Вітаю державного секретаря із закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проєкти для посилення безпеки України", - написав Залужний у Telegram.

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Під час свого візиту Леммі зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та іншими чиновниками.

Як повідомили в уряді Великої Британії, Девід Леммі оголосить про виділення ще 55 млн фунтів стерлінгів (близько 68,7 млн доларів) фінансової підтримки.

"Наша підтримка України залишається непорушною. Ми сповнені рішучості поставити Україну в сильну позицію як у її боротьбі з Росією, так і за її межами", - зазначив Леммі.

Зокрема, Британія надасть 3 млн фунтів стерлінгів на продовження поставок українського зерна та інших продуктів харчування до Сирії. Ще 17 млн фунтів стерлінгів підуть на інноваційні енергетичні проєкти, 10 млн - на допомогу у відновленні українського бізнесу та 25 млн - на підтримку родинних і громадських послуг.

У МЗС Британії додали, що країна виділила вже 977 млн фунтів стерлінгів на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Військова допомога Великої Британії Україні

У грудні 2024 року Велика Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів).

16 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про 100-річне партнерство. Документ спрямований на зміцнення двосторонніх відносин у сфері оборони і передбачає продовження військової допомоги Україні.

Як повідомляв Главред, Україна разом із союзниками активно обговорює питання відправки іноземних військ на нашу територію. Ініціативу вже проявили дві європейські країни - Велика Британія та Франція, їхні війська дійсно можуть з'явитися в Україні. Про це заявив співробітник Центру європейських досліджень Вілфріда Мартенса в Британії Гарван Волш.

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