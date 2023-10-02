На війні в Україні загинув естонський доброволець з позивним "Стінгер"

Свій останній бій Танель Кріггуль прийняв 30 вересня неподалік від Лимана Донецької області.

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На війні в Україні загинув естонський доброволець / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув естонський доброволець Танель Кріггуль (позивний - "Стінгер"). Він воював у складі міжнародного легіону територіальної оборони України (також відомого як Іноземний легіон) з 2022 року.

Свій останній бій Танель Кріггуль прийняв 30 вересня неподалік від Лимана Донецької області, передає Postimees.

30 вересня він разом з побратимом перебував на позиції в невеликому приватному будинку біля Лимана, коли туди влучив російський безпілотник.

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"Вибух був настільки потужним, що від будинку залишилася лише купа уламків", – зазначає видання.

Зазначимо, Танель Кріггуль - вже другий естонський доброволець, який загинув на фронті в Україні. 7 березня 2023 року під час російських обстрілів в районі Бахмута загинув естонський доброволець Іво Юрак.

Він був колишнім офіцером Сил оборони Естонії, а з осені 2022 року воював на боці України у складі українського Інтернаціонального легіону.

Як повідомляв Главред, на фронті загинув депутат Київської міської ради Сергій Ільницький з позивним "Сокіл". Він пішов з життя під час захисту України від загарбників біля селища Курдюмівка, що неподалік від Бахмута Донецької області.

Раніше в боях з російськими окупантами загинув мужній воїн ЗСУ - 36-річний Роман Паляниця. Свій останній бій захисник України прийняв на початку травня під Мар'їнкою - разом з побратимами він відбив загін "кадирівців". Романа провели в останню путь 19 липня у Миргородському районі Полтавщини.

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