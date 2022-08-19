"Алло, це Діма": полонений фотограф з Азовсталі вийшов на зв'язок з рідними

Фотограф з Азовсталі вийшов на зв'язок з рідними / Колаж фото Дмитро Козацький

Полонений фотограф з Азовсталі у Маріуполі Дмитро Козацький зміг вийти на зв'язок зі своїми рідними після кількох місяців мовчання. Він подзвонив сестрі та мамі з полону 2 серпня. Про це розповіла сестра захисника Маріуполя, повідомляє 24 канал.

Військовий з позивним "Орест" зателефонував сестрі з російського номера. Його сестра Дар'я спершу подумала, що це телефонують "доброзичливі" росіяни.

"Алло, це Діма", - це були перші слова, які рідні захисника почули від "Ореста".

Чоловік розповів, що він здоровий та перебуває у Донецьку. Йому дозволили подзвонити у присутності "слідчого". Розмова виявилась швидкою - кілька секунд.

Дар'я сказала брату, що його дуже любить вся сім'я і чекає вдома.

"Ми з ним говоримо. Я кажу, що дуже люблю його. Він каже, що теж і починає плакати. Я також розплакалась. Я була вся в сльозах. Це було дуже неочікувано. Навіть не знала, чи зла, чи стурбована. Одразу подзвонила рідним", - пригадала Дар'я.

Дмитру вдалося додзвонитися до мами і вона була неймовірно щаслива почути його голос.

Нагадаємо, Дмитро Козацький фотографував те, що відбувається на Азовсталі. В об'єктив його фотокамери потрапляли і поранені бійці полку Азов. Одним з найвідоміших фото Козацького став знімок, на якому видно українського військового, повз якого проходить сонячний промінь, що потрапив на заблоковану Азовсталь.

Одне з найвідоміших фото "Ореста" / Дмитро Козацький

Він також зняв фільм про блокаду Азовсталі.

Евакуація з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових. При цьому невідомо, скільки Захисників України ще залишаються на території металургійного комбінату.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. В першу чергу їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їх стан стабілізується.

Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримування українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Увечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

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