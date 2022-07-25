Прорвали понад 100 км блокади: з'явились унікальні кадри евакуації бійців з Азовсталі

Унікальні кадри евакуації поранених з Азовсталі / коллаж фото УНИАН и Дмитрий Казацкий

У мережі з'явились унікальні кадри надскладної евакуації поранених українських військових з території Азовсталі у Маріуполі. Тоді пілоти героїчно подолали понад 100 км блокади, яку влаштували російські окупанти, захопивши українські території.

Тоді вертольотами вдалося доставити військовим на Азовсталі необхідну зброю та евакуювати поранених бійців. Усе робили дуже швидко, розвантаження вертольотів та завантаження поранених тривала всього декілька хвилин.

Поранених бійців гелікоптерами доставили в госпіталі.

Раніше в Головному управлінні розвідки розповіли про героїчні польоти українських пілотів на заблоковану Азовсталь.

Нагадаємо, українські військові здійснили 7 таких вильотів на глибину понад 100 км. У спецоперації загалом брали участь 16 гелікоптерів. Цими вертольотами також забирали поранених та тіла загиблих. Завдяки спецоперації вдалося переправити гелікоптерами для посилення оборони Маріуполя 72 бійців "Азову".

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Перший командир та засновник полку "Азов" Андрій Білецький розповів про те, що таких операцій в історії людства ніколи не було.

Евакуація з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових. При цьому невідомо, скільки Захисників України ще залишаються на території металургійного комбінату.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. В першу чергу їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їх стан стабілізується.

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