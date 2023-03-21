Видача повісток через "Дію": Федоров відповів на хвилююче питання

В Україні продовжується мобілізація і вона не завершиться до тих пір, поки Україна не переможе у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. У Мережі шириться інформація про ймовірність видачі повісток через електронний сервіс держпослуг "Дія". Однак насправді це все вигадка. Про це в інтерв'ю Obozrevatel заявив віце-прем'єрміністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Він зазначив, що нині через "Дію" не роздають повістки і робити це поки навіть не планують. Все через те, що реєстр військовозобов'язаних не є якісним.
"Поки цей реєстр не буде якісним, будь-яка цифровізація буде необ’єктивна, некоректна, несправедлива і так далі. Тому Міноборони потрібно зробити багато різних дій для покращення даних у реєстрі перед тим, як запроваджувати якісь інші інструменти. Потрібно робити все логічно. Спочатку – якісні дані", - сказав Федоров.
Мобілізація в Україні
Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.
Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.
8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.
7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.
Інші новини:
- Сплата штрафу або термін у в'язниці: юристи пояснили, яке покарання загрожує за неявку за повісткою
- Як повинні вручати повістку до військкомату в Україні: омбудсмен дав відповіді на головні питання
- Де можна і не можна вручати повістки в Україні: немає жодних заборон