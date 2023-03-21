Видача повісток через "Дію": Федоров відповів на хвилююче питання

В Україні не видаватимуть повістки через "Дію" через неякісний реєстр військовозобов'язаних.

В Україні не будуть видавати повістки через Дію / Колаж фото УНІАН

В Україні продовжується мобілізація і вона не завершиться до тих пір, поки Україна не переможе у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. У Мережі шириться інформація про ймовірність видачі повісток через електронний сервіс держпослуг "Дія". Однак насправді це все вигадка. Про це в інтерв'ю Obozrevatel заявив віце-прем'єрміністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що нині через "Дію" не роздають повістки і робити це поки навіть не планують. Все через те, що реєстр військовозобов'язаних не є якісним.

"Поки цей реєстр не буде якісним, будь-яка цифровізація буде необ’єктивна, некоректна, несправедлива і так далі. Тому Міноборони потрібно зробити багато різних дій для покращення даних у реєстрі перед тим, як запроваджувати якісь інші інструменти. Потрібно робити все логічно. Спочатку – якісні дані", - сказав Федоров.

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Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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