УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Юрист пояснив, коли легально можна не йти до військкомату з повісткою на руках

24 березня 2023, 13:48
Адвокат Андрій Новак пояснив, які причини законно дозволяють не прийти в Центр комплектування (військкомат), коли у людини вже повістка на руках.
Воєнком, повістка
Повістка до військкомату / Колаж фото УНІАН та уп

У правовому полі є невелика кількість причин, які дозволяють людині з повісткою на руках не прийти до територіального центру комплектування (у просторіччі - військкомат). Про це заявив в інтерв'ю порталу ТСН адвокат Андрій Новак.

"Якщо ми говоримо про причини, які не спричинять настання будь-якого типу відповідальності, то в першу чергу, це стан здоров'я самого громадянина. Наприклад, він важко захворів або зламав руку, або зламав ногу і так далі. Або загинув хтось із його близьких родичів не пізніше ніж за сім днів до дати, коли необхідно з'явитися у військкоматі. Також це необхідність догляду за хворими дружиною, батьками або батьками дружини, якщо ніхто інший не може за ними доглядати. Може бути стихійне лихо або інша надзвичайна ситуація, яка не дозволяє вчасно прибути в центр комплектування. І, по-моєму, дещо дивна можливість - це здача іспитів у вищих навчальних закладах. Чому дивно? Тому що студенти не підпадають під мобілізацію", – сказав юрист.

Новак прямо сказав - крім наявності поважних причин, людині потрібно буде вчасно подати в ТЦК документи, які їх підтверджують.

відео дня

"Або - одразу, як тільки ці підстави відпадуть, необхідно з'явитися в центр комплектування з документами, або, якщо не встигли прибути, то - під час розгляду адміністративної справи саме в центрі комплектування. Тому що порядок розгляду адміністративної відповідальності такий - командир центру комплектування у разі неявки військовозобов'язаного за повісткою на місці має право розглянути адміністративну справу, а потім винести протокол про притягнення до адміністративної відповідальності. Саме під час розгляду цієї справи потрібно надати свої пояснення і саме в цей момент можна принести підтверджуючі документи про те, що громадянин законно не міг прийти за повісткою в зазначені дату і час. У такому випадку відповідальність не настане", - підсумував юрист.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроєкти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

Інші новини про мобілізацію:

мобілізація повестка Андрій Новак війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:34

Як прати куртку в машинці, щоб не збився наповнювач: список "золотих" правил, які має знати кожен

14:19

Гороскоп на тиждень 27 березня - 2 квітня 2023: Рибам - доленосна зустріч, Діві - проблемиВідео

14:09

Як правильно приготувати котлети-напівфабрикати: будуть такими, як домашніВідео

13:48

Юрист пояснив, коли легально можна не йти до військкомату з повісткою на рукахВідео

13:17

Гороскоп Таро на тиждень 27 березня - 2 квітня: Рибам - важкий період, Тельцям - нова справаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:10

Несподіване перетворення: як виглядає Габріель з серіалу "Ксена принцеса-воїн" зараз

13:00

Як відбілити тюль від сірості та жовтизни: 5 способів з надзвичайним ефектом

12:56

Соловйов розізлився через жарт Галкіна щодо голови пропагандистки СкабєєвоїВідео

12:55

У Зеленського висміяли маячню "малоосвіченого" Лукашенка щодо "уранових" снарядів НАТО

Реклама
12:51

"Я шокована": Сумська присоромила Фаріон, яка назвала долю Маріуполя "кармою маріупольців"Відео

12:26

Гороскоп на завтра 25 березня 2023: Рибам - недуга, Овнам - важкий вибірВідео

12:25

Війна закінчиться восени, Путін до перемоги України не доживе – Олександр СотникЕксклюзив

12:21

ЗСУ з початку великої війни отримали 90 авто за сприяння Favbet Foundation

12:20

"Це класична поведінка бандита": у РФ розуміють, що Крим потрібно буде віддати - ПодолякВідео

12:11

Повільні поставки західної зброї для ЗСУ гальмують підготовку контрнаступу - Washington PostВідео

11:54

РФ може перегрупуватися і вдарити знову: Москва хоче "стерти" Україну – Блінкен

11:45

Син мера Березані на Київщині вдарив військового на засіданні міськради: деталіВідео

11:00

Міка Ньютон прореагувала на можливий плагіат шведкою Loreen її пісні для Євробачення-2023Відео

10:51

Захід спішить завершити війну в Україні: таролог пояснила причинуВідео

10:46

"РФ повинна стати маленькою, нікчемною державою": в ОП назвали мету України у війні

Реклама
10:34

Що потрібно поставити на стіл 25 березня, щоб весь рік гроші в будинку були: прикмети і заборониВідео

10:22

Рослини будуть пишно цвісти: як застосовувати цукор в якості добриваВідео

09:58

РФ вдарила із ЗРК С-300 по Пункту незламності в Костянтинівці: загинули 3 жінки-переселенки

09:58

В Івано-Франківську СБУ затримала адептку "руського міра", яка фанатіла від Кадирова з "Моторолою"ФотоВідео

09:51

"Значить, треба йти до Львова": Медведєв ще ширше розкотив губу й оголосив нові цілі РФВідео

09:50

Перекидання військ НАТО на Схід: експерт оцінив загрозу війни між РФ і АльянсомВідео

09:39

Російські матусі полюють за дітьми Пугачової в ІзраїліВідео

09:30

Фортуна нагородила нечуваним щастям та надзвичайним везінням: жіночі імена з казковою долеюВідео

09:13

"Тягне, щемить, пече": у жінки на Донеччині назавжди в шиї застряг уламок снаряда ворогівВідео

09:00

Гороскоп на сьогодні 24 березня 2023: Овну - великі проблеми, Рибам - кризаВідео

08:56

В окуповану Горлівку завітала "бавовна": прогриміли вибухи і спалахнула пожежаВідео

08:23

"Якщо Путіна скинуть, буде громадянська війна": правозахисник сказав, чому в РФ "бережуть" диктатораВідео

08:20

Сі Цзіньпін хотів розвинути свій успіх, а Путін його взяв і обламавПогляд

08:08

Пригожин пішов проти Кремля: глава ПВК "Вагнер" спростував головні наративи російської пропаганди

07:36

"Тривожний меседж": у Пентагоні попередили про небезпечні наслідки візиту Сі Цзіньпіна в МосквуВідео

07:18

Дві доньки залишилися без батька: у боях за Україну загинув захисник з Дніпропетровщини

06:42

Вночі окупанти атакували "Шахедами" Україну: є влучання у Кривому Розі

06:20

"Найкращі" танки у світі горять в режимі нон-стоп в УкраїніПогляд

05:30

Як вивести крота з двору: прості способи, які допоможуть кожному дачникові

05:00

"Це буде поразка Заходу": експерт сказав, чому західні партнери не дадуть Україні програти війнуВідео

Реклама
03:45

Крах путінського режиму настане в момент втрати Криму - ПолозовВідео

03:20

Не тільки просто, але і дешево: дуже смачний рецепт закуски Сюрприз курча на Великдень 2023Відео

03:15

Військовий експерт пояснив, чи допоможуть Європа і НАТО Україні своїми солдатамиВідео

02:42

Путін відправить до ПАР свого двійника: правозахисник розповів, чи затримають фейкового диктатораВідео

02:11

Мокра Хеллі Беррі показала, як балує себе голяка у ванній

01:41

Втрати будуть великими: Сунгуровський оцінив загрозу розгортання війни в Європі за межами УкраїниВідео

01:09

Прем’єрка Італії поставила на місце депутатку, яка закликала зупинити підтримку УкраїниВідео

01:00

Бутерброди - не їжа: смішні фрази всіх мам, які запам'ятовуються на все життя

00:51

24 березня можна залучити великі гроші одним способом: прикмети і заборони дняВідео

23 березня, четвер
23:40

"У планах розмова є": на Банковій розповіли, що заважає переговорам Зеленського і Сі ЦзіньпінаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти