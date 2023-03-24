Юрист пояснив, коли легально можна не йти до військкомату з повісткою на руках

Адвокат Андрій Новак пояснив, які причини законно дозволяють не прийти в Центр комплектування (військкомат), коли у людини вже повістка на руках.

Повістка до військкомату / Колаж фото УНІАН та уп

У правовому полі є невелика кількість причин, які дозволяють людині з повісткою на руках не прийти до територіального центру комплектування (у просторіччі - військкомат). Про це заявив в інтерв'ю порталу ТСН адвокат Андрій Новак.

"Якщо ми говоримо про причини, які не спричинять настання будь-якого типу відповідальності, то в першу чергу, це стан здоров'я самого громадянина. Наприклад, він важко захворів або зламав руку, або зламав ногу і так далі. Або загинув хтось із його близьких родичів не пізніше ніж за сім днів до дати, коли необхідно з'явитися у військкоматі. Також це необхідність догляду за хворими дружиною, батьками або батьками дружини, якщо ніхто інший не може за ними доглядати. Може бути стихійне лихо або інша надзвичайна ситуація, яка не дозволяє вчасно прибути в центр комплектування. І, по-моєму, дещо дивна можливість - це здача іспитів у вищих навчальних закладах. Чому дивно? Тому що студенти не підпадають під мобілізацію", – сказав юрист.

Новак прямо сказав - крім наявності поважних причин, людині потрібно буде вчасно подати в ТЦК документи, які їх підтверджують.

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"Або - одразу, як тільки ці підстави відпадуть, необхідно з'явитися в центр комплектування з документами, або, якщо не встигли прибути, то - під час розгляду адміністративної справи саме в центрі комплектування. Тому що порядок розгляду адміністративної відповідальності такий - командир центру комплектування у разі неявки військовозобов'язаного за повісткою на місці має право розглянути адміністративну справу, а потім винести протокол про притягнення до адміністративної відповідальності. Саме під час розгляду цієї справи потрібно надати свої пояснення і саме в цей момент можна принести підтверджуючі документи про те, що громадянин законно не міг прийти за повісткою в зазначені дату і час. У такому випадку відповідальність не настане", - підсумував юрист.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проєкти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроєкти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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