У Кабміні пояснили, чи будуть українцям вручати повістки через месенджери

У Кабміні, за словами профільного чиновника Михайла Федорова вважають, що запустити видачу повісток через месенджери поки технічно неможливо.

Михайло Федоров / Колаж фото УНІАН та УП

В Україні запустити видачу повісток через месенджери технічно неможливо - особливо найближчим часом. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров в інтерв'ю порталу LIGA.

На його думку, член оборонного комітету українського парламенту Федір Веніславський, який раніше допускав роздачу повісток через месенджери за типом Viber або Telegram, або некоректно висловився, або просто його словами вирвали з контексту.

"Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію і постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році", - заявив Федоров.

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Нагадаємо, раніше нардеп Федір Веніславський говорив, що в Україні військовозобов'язаним можуть почати роздавати повістки через месенджери.

"Ми зараз розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, в тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитися в центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн. Зараз розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням", - сказав Веніславський.

Пізніше він розповів, що в українському парламенті завершують підготовку законопроєкту, згідно з яким в Україні буде створено так званий Реєстр "ухильників".

Веніславський каже, ідея документа полягає в тому − якщо військовозобов'язаний був належним чином обізнаний про те, що йому необхідно з'явитися в територіальний центр комплектування, але він не з'явився туди - причому кілька разів поспіль, то ТЦК матиме право оприлюднити його особисті дані.

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