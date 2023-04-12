Адвокат пояснив, чи можуть військовозобов'язаним вручати повістки прямо на кордоні

Адвокат Тарас Никифорчук детально та окремо роз'яснив повноваження прикордонників та поліції щодо затримання та доставки до ТЦК "ухильників".

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Чи можуть військовозобов'язаним вручати повістки прямо на кордоні: відповідь адвокат / колаж фото Генштаб ЗСУ та Depo

Після лютневого продовження Верховною Радою воєнного стану і загальної мобілізації військовозобов'язаним чоловікам продовжують вручати повістки - іноді навіть просто на вулиці. Відповідно, сотні тисяч українців цікавить, чи можуть їм вручити повістку при перетині кордону, коли вони направляються на навчання, у відрядження або в інших справах. Відповідь на це питання дав адвокат Тарас Никифорчук.

"Отримати повістку можна де завгодно, але не на кордоні", — каже юрист.

Никифорчук каже, що єдиний випадок, коли прикордонники можуть "зайнятися" в плані порядку денного людиною, яка знаходиться на кордоні, — це коли він її незаконно перетнув.

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"Співробітники прикордонної служби складають відповідні матеріали, складають протокол і передають його до суду. А суддя виносить постанову, згідно з якою людині "світить" штраф від 3,4 тисячі гривень, ніякої кримінальної відповідальності за це не може бути", — стверджує він.

Никифорчук також каже - якщо людина незаконно перетнула кордон, то прикордонники викликають поліцію, але самі правоохоронці нічого за законом зробити не можуть.

"Вони беруть людину, незаконно затримують і доставляють в ТЦК. А там вже з людиною починають працювати, щоб військовозобов'язаний погодився на медкомісію", — закінчив свою розповідь адвокат.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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