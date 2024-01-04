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90% піддавалися тортурам і мають проблеми з ногами: стан військових після полону

Єлизавета Бельмас
4 січня 2024, 18:43
Стан українських військових після перебування в російському полоні, м'яко кажучи, поганий.
Стан військових після полону
Стан військових після полону / колаж: Главред, фото: Коодинаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Вчора, 3 січня, в Україну вдалося повернути 230 українських захисників з російського полону. Про те, в якому стані прибули додому військовополонені розповів керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в ефірі Radio NV.

За словами керівника прес-служби, стан здоров'я захисників України досить поганий і практично всі з них потребують невідкладної допомоги та реабілітації. Крім іншого, у багатьох загострення хронічних захворювань, які також вимагають втручання лікарів.

"Російський полон - це не те місце, де можна поправити здоров'я, м'яко кажучи", - додав Яценко.

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Також він повідомив, що найбільш поширеними у військовополонених є:

  • проблеми травлення
  • проблеми опорно-рухового апарату
  • проблеми з ногамм
  • проблеми із зубами

Вся справа в тому, що колишні полонені проводили багато часу стоячи, а також там була відсутня медична допомога, зокрема - стоматологічна.

Як військовополонені проходитимуть реабілітацію

Крім іншого, Яценко розповів, що 90% тих, хто повернувся стверджують, що пережили тортури. Слідчо, з ними буде працювати цілий штат професіоналів над фізичною і психологічною реабілітацією, після чого послідує реінтеграція в суспільство цивільних.

"І, звичайно, більше 90% тих, хто повернувся, стверджують, що піддавалися тортурам. І ми знаємо, що це (в Росії) державна політика. Є в Україні розроблена програма, є досвід, є лікарі, є психологи, зокрема, які професійно займаються тими, хто повернувся, є напрацьовані методики. Мінімум два тижні після повернення з полону відбуватиметься етап початкової реабілітації — медична допомога, розмови з психологами, а потім працюватимуть над реінтеграцією в суспільство.",- роз'яснив він, як будуть працювати з колишніми полоненими.

Військовополонені українці

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що процес обміну військовополоненими з Росією не зупинився і триває. Він зазначив, що часто такі обміни відбуваються не публічно, а іноді безпосередньо на полі бою.

Також, в Україну вдалося повернути 12-річного хлопчика, якого російські окупанти незаконно та силою вивезли до РФ. Хлопчик спочатку 18 місяців пробув під окупацією, а потім 4 місяці в російському полоні.

До того ж, 3 січня в Україну з російського полону повернулися 230 українських військових. Всі вони виснажені, але щасливі, бо вже перебувають на рідній землі. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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військовополонені
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