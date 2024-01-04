Загроза захоплення Часового Яру: в ЗСУ розкрили нові плани окупантів

В ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війська націлились на захоплення міста Часів Яр на Бахмутському напрямку.

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Російські війська націлились на захоплення міста Часів Яр / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Російські війська продовжують активні бойові дії на сході України, зокрема на Бахмутському напрямку. Окупанти мають намір захопити Часів Яр, а в разі успіху – Донецьку область. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо під час телемарафону. Наразі противник активно наступає на Богданівку.

Фітьо також зазначив, що українські захисники відбивають російські атаки поблизу Богданівки. Окупанти мають "план мінімум" – вийти у напрямку Часового Яру, а "план максимум" передбачає захоплення всієї Донецької області.

"Якихось успіхів на цьому етапі у росіян немає, наші захисники перебувають в активній обороні. За кращої нагоди переходять до контратакувальних дій, покращують своє тактичне положення,– зазначив речник. відео дня

Фітьо підкреслив, що Збройні сили України не ведуть боротьбу з "армією бомжів", адже російська армія є серйозною силою, яка має високий рівень оснащення.

"Недооцінювати противника не можна. Окупанти навчаються на полі бою, попри людські втрати", - резюмував Фітьо.

Бойові дії на Бахмутському напрямку

Сили оборони України відбивають напади російських окупантів у районах Куп'янська, Сватового, Кремінної та Бахмута. Проте пропагандисти Росії стверджують про "прогрес" своїх військ, але ці заяви не підтверджені жодними достовірними джерелами. Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни.

В районі Бахмута Донецької області українські війська продовжують відбивати регулярні атаки російської армії. Основні бої відбуваються під Кліщіївкою. У вересні цього року українські війська звільнили це село, але зараз російські війська намагаються повторно захопити його. Про це повідомляє видання Currenttime.

Як розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, на Бахмутському напрямку окупантам не вдається досягти значних успіхів. Українські війська продовжують активну оборону та, за необхідності, переходять до контратак.

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