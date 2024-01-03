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Плакали та обіймалися: з російського полону повернулися 230 українських військових

Ангеліна Підвисоцька
3 січня 2024, 18:20оновлено 3 січня, 19:00
В Україну повернулися захисники Маріуполя, острова Зміїний, бійці з Азовсталі, прикордонники та інші.
Плакали та обіймалися: з російського полону повернулися 230 українських військових
В Україну повернулись 230 українських військових з російського полону / Колаж: Главред, фото: t.me/Koord_shtab, t.me/V_Zelenskiy_official

В Україну з російського полону повернулися 230 українських військових. Всі вони виснажені, але щасливі, бо вже знаходяться на рідній землі. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Це найбільший обмін військовополоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

3 січня в Україну повернулися 225 чоловіків та п'ятеро жінок:

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  • 130 бійців ЗСУ (ТрО - 14, ВМС - 14);
  • 55 бійців Нацгвардії;
  • 38 прикордонників.
  • 1 співробітник Нацполіції;
  • 6 цивільних.

"До рядового та сержантського складу належать 213 осіб, одинадцятеро – офіцери", - йдеться у повідомленні.

Серед тих, кого вдалося повернути, 48 людей мали статус "зниклий безвісти".

"Після виснажливих місяців полону повернулася, зокрема, бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП. Перебуваючи у неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання. Нарешті побачать своїх рідних та близьких семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов’язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, оборонці Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував повернення українських військових та цивільних.

"Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь". Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі", - написав Зеленський.

  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/Koord_shtab
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/Koord_shtab
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/Koord_shtab
  • В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових
    В Україну 3 січня повернулися 240 українських військових t.me/Koord_shtab

Новина доповнюється...

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