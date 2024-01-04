'Успіху не мають': полковник розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

Поблизу Богданівки ворожі сили наблизилися до околиць населеного пункту, але українські військові утримують його.

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Бахмут залишається однією з найнапруженіших точок на лінії бойового зіткнення. На напрямку Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки ворог не досяг успіху протягом тижня, окупанти зазнали втрат і очікують на нові підрозділи. Про це повідомив командир батальйонно-тактичної групи 4 БрОП НГУ, полковник Сергій Сідорін в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Бахмут і далі залишається однією з найгарячіших точок на лінії бойового зіткнення. Гарячим є напрямок населеного пункту Богданівка, де противник підійшов до околиць населеного пункту і закріпився там. Але населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Також противник підтягнув свіжі підрозділи, намагаючись просунутися до населеного пункту Іванівське. Але за останній тиждень ворог не мав успіху на даному напрямку", - розповів Сідорін.

Також командир відзначив зменшення активності ворожої авіації на Бахмутському напрямку. Однак, за його словами, значно збільшилося використання ворогом артилерії та ударних безпілотників.

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"На напрямку Кліщіївки й Андріївки противник теж не мав успіху. Протягом тижня лінія фронту залишається на місці. Загарбники намагаються з напрямку Курдюмівки проводити штурмові дії, щоб витіснити наші підрозділи за залізницю, але успіху не мають. Противник зазнав втрат і чекає нових підрозділів", - додав Сідорін.

Війна в Україні

Нагадаємо, генерал Олександр Сирський зазначив, що окупанти активізувались на Бахмутському напрямку. Тривають інтенсивні бої поблизу Богданівки, де головна мета окупантів - отримати контроль над містом Часів Яр.

Як повідомляв Главред, росіяни не відмовляються від свого плану окупації Авдіївки на Донеччині. Начальник міської військової адміністрації міста, Віталій Барабаш, попереджає про підготовку противника до майбутніх активних дій. Напруга навколо міста та переміщення російських сил свідчать про можливе загострення ситуації навесні.

Також російські війська наступають на Богданівку. Окупанти розробили "план мінімум" - вихід в напрямку Часового Яру та "план максимум" - захоплення всієї Донецької області.

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