Злились у міцних обіймах: 12-річного хлопчика повернули з російського полону

В Україну вдалося повернути 12-річного хлопчика, якого російські окупанти незаконно і силою вивезли в РФ. Хлопчик спершу 18 місяців пробув під окупацією, а потім 4 місяці у російському полоні. Про це розповів омбудсмен України Дмитро Лубінець.
Напередодні повномасштабного вторгнення хлопчик приїхав до батька у Луганську область. Там він планував пробути три дні, але росіяни окупували населений пункт і він не зміг повернутись до мами.
Жінка не змогла забрати свого синочка, бо є військовослужбовицею. Після 18-ти місяців окупації росіяни вивезли дитину в РФ і змусили ходити у російську школу.
"Мама дитини не могла самостійно забрати 12-річного українця через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ. Тому жінка звернулася до нас з проханням допомоги повернути її сина", - пише Лубінець.
Згодом хлопчика вдалося повернути додому і він зустрівся зі своєю мамою через 22 місяці розлуки.
Нагадаємо, нещодавно стали відомі імена катів, які знущалися з полонених в Оленівці. Фото цих осіб, які вдалося знайти у соцмережах, вони показали колишнім в’язням Оленівки, які вже повернулися додому в результаті обміну.
Також відомо, що окупанти, які розстріляли українських полонених, вже ліквідовані. Українські військові взяли штурмом позицію, де перебували ці загарбники, і знищили їх.
Інші новини:
- РФ випустила по Україні 7400 ракет, знищити вдалося лише 1600 - Ігнат
- Підтягують резерви і наступають на півдні: в ЗСУ розповіли про "м'ясні" штурми ворога
- ТЦК знатимуть "все" про військовозобов'язаних: у ЗСУ розказали подробиці