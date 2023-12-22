Злились у міцних обіймах: 12-річного хлопчика повернули з російського полону

Хлопчик 18 місяців прожив в окупації, після чого ще 4 місяці його тримали на території Росії.

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12-річний хлопчик повернувся з РФ в Україну / Колаж: Главред, фото: t.me/dmytro_lubinetzs

В Україну вдалося повернути 12-річного хлопчика, якого російські окупанти незаконно і силою вивезли в РФ. Хлопчик спершу 18 місяців пробув під окупацією, а потім 4 місяці у російському полоні. Про це розповів омбудсмен України Дмитро Лубінець.

Напередодні повномасштабного вторгнення хлопчик приїхав до батька у Луганську область. Там він планував пробути три дні, але росіяни окупували населений пункт і він не зміг повернутись до мами.

Жінка не змогла забрати свого синочка, бо є військовослужбовицею. Після 18-ти місяців окупації росіяни вивезли дитину в РФ і змусили ходити у російську школу.

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"Мама дитини не могла самостійно забрати 12-річного українця через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ. Тому жінка звернулася до нас з проханням допомоги повернути її сина", - пише Лубінець.

Згодом хлопчика вдалося повернути додому і він зустрівся зі своєю мамою через 22 місяці розлуки.

Нагадаємо, нещодавно стали відомі імена катів, які знущалися з полонених в Оленівці. Фото цих осіб, які вдалося знайти у соцмережах, вони показали колишнім в’язням Оленівки, які вже повернулися додому в результаті обміну.

Також відомо, що окупанти, які розстріляли українських полонених, вже ліквідовані. Українські військові взяли штурмом позицію, де перебували ці загарбники, і знищили їх.

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